屯門驚見垃圾屋　極品租客遺5隻貓欠租走佬　全屋屎尿曱甴極恐怖

租霸留滿屋垃圾要業主「執手尾」已經離譜，遺下寵物就更加冷血！屯門有女租客拖欠租金，不但遺棄5隻貓一走了之，還弄致全屋衛生情況極度惡劣，滿地屎尿和曱甴，「臭到離晒譜」。



從上傳的影片可見，單位內衛生情況極為惡劣，有多個棄置的貓籠及大量垃圾。（FB「星星寵物。水族」影片截圖）

有寵物店上周六（3日）於facebook專頁發文並上載有關影片，指收到屯門藍地一屋苑業主求助，指出租單位變成「恐怖垃圾屋」，該名女租客拖欠租金，遺棄5隻貓一走了之，而屋內滿是屎屎和曱甴，形容全屋垃圾多到「要消防員喺隔籬單位爬入去該單位」，直言「臭到離晒譜」。帖文指出，屋內本來有24隻貓貓，但租客離開時遺下5隻貓貓並已斷水斷糧。

從上傳的影片可見，單位內衛生情況極為惡劣，有多個棄置的貓籠及大量垃圾，牆身及地面非常骯髒，沾滿排泄物，甚至有逾百隻巨型曱甴在爬行，場面恐怖。帖文還表示，該租客已搬往良田，提醒該區業主注意。

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寵物店其後補充指，事件已交由執法人員處理，貓貓們亦被警方取走，並無奈道「九成冇㗎啦」，相信稍後將被送往愛護動物協會或漁農署，又表示「一星期無人收就直接（人道毀滅）」。

網民看完影片都直呼「太恐怖」，指「睇到起雞皮，發惡夢」，直斥租客「真係唔係人嚟」、「極品租客」，又建議應將租客列入黑名單，永不租用，有人則表示「同座隔籬左右上下層都多得佢唔少」。有附近街坊亦表示知悉事件，並目擊清走該單位垃圾及雜物，足足裝滿了5至7輛泥頭車。