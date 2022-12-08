勁好賺！女大生賣饅頭遭看不起　3年霸氣買樓買樓　親戚態度逆轉

行行出狀元，一雙巧手都能為自己帶來豐裕的生活。內地1名女大學生畢業後不像一般人走入職場就業，而是靠雙手製作花式造型饅頭賺錢，3年後已能靠自己能力買樓買車，連一開始看不起她的親戚，態度都轉變起來。



內地1名女大學生畢業後不像一般人走入職場就業，而是靠雙手製作花式造型饅頭賺錢，3年後已能靠自己買樓買車。（影片截圖）

山東煙台1名女生3年前從大學畢業，她不顧家人反對決定去創業賣饅頭，不過她所製作的並非傳統饅頭，而是「吃得的工藝品」，在饅頭上捏花做造型的「花餑餑」，美觀可愛。

女生表示，3年前剛開這間花餑餑店時，身邊的親戚朋友都是反對的，說「別人家的孩子都是去單位（大公司）上班，或者坐辦公室，你去做饅頭多沒面子啊」。不過女生認為沒必要去跟別人比較，做花餑餑是自己喜歡的事業，而且靠自己努力都買了車和樓，甚至那些本來取笑她的親戚都表示，希望孩子來跟她學做花餑餑。

網民看完女生的分享都表示很厲害，直指這事業是「技術活」，一般人根本做不來，又指「我以為是普通賣饅頭的！進來一看就這手藝不買車買房才怪呢」、「努力才是硬道理，你在平凡崗位做出不平凡的事」、「手也太巧了，做的好精緻漂亮啊」，又認為女生選對了，「行業沒有高低貴賤之分，只要是用自己的辛勤勞動換來的收穫，都值得尊重」。