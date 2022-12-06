黑樺牛牧場火山鍋「爆炸」女客燙傷臉　職員反應惹公憤　店方道歉

以「麻辣火山鍋」聞名的尖沙咀「黑樺牛牧場」火鍋餐廳，日前疑發生「火山爆發」致湯汁四濺，爆炸力令麻辣湯彈上天花板，女食客因走避不及，「兜口兜臉」被燙傷臉部，其DIOR手袋亦遭殃湯汁濺污。事主聲稱當時店員表示「如果選擇報警，呢餐亦要收費」，事主大為不滿，最終於網上公開事件，惹來網民炮轟店家處理不當。黑樺牛牧場事後在官方facebook發文「補鑊」致歉，表示會「確保事主得到合適的醫療支援及財物損失上的補償」，但仍難平息眾怒，網民仍留言批評。



樓主上載「麻辣火山鍋」火山爆發後的情況，顯示現場湯汁四濺。（網上圖片）

女事主昨（5日）在Facebook「香港邊爐關注組」 發文大呻自己的不幸經歷，指前日光顧該火鍋店，「叫咗個台灣麻辣火山鍋，鍋底上枱後，員工喺火山洞口加類似酒精液體後點火。火燄消失後，員工再加入麻辣油於洞口」。她稱在過程中不曾在鍋裡加入任何食物、水，亦沒有攪拌鍋底，惟約10分鐘後，「火山鍋底突然爆炸，湯底直衝上天花板， 麻辣油將我由頭到腳掩蓋。我嚇到奮力向走廊逃離，大叫個鍋爆炸呀！！」。

女事主續指，「由於眼睛及面部均得到火山漿洗禮，眼睛面部開始出現刺痛感，左眼視力亦有點朦糊」。照片可見，湯汁四濺，除了女事主的衣物及臉部「中招」，天花板、檯凳滿是麻辣湯，放在凳上的名牌手袋相信也不能倖免。據DIOR官網顯示，該手袋是「30 MONTAIGNE方形手袋」，官網標價為28,500元。

尖沙咀一間火鍋店有「麻辣火山鍋」火山爆發，令女食客受傷。（網上圖片）

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店長聞聲趕至了解，向女事主解釋過往未試過發生同類情況，拍下現場環境後致電通知經理。沒料到店方的回覆令女事主震驚不已，「我都未驚完之際， 店長指經理話會賠償清潔費，但如果選擇報警，呢餐亦要收費」。女事主拒絕接受提議，指為保障自己，終選擇報警處理及入院觀察，醫生診斷其面部燙傷。

她在網上公開事件後，迅即收到餐廳聯絡，指希望作出賠償，不過女事主沒有接納，指﹕「不用了，你道歉都未有。賠償並不重要，但受傷如果係小朋友，老人家，後果不堪設想。真的憤怒了！」

女事主臉部被湯汁濺中，指醫生診斷為被燙傷。（網上圖片）

女事主指事後收到店方致歉。（網上截圖）

事件公開後，不少網民替女事主感不值，亦批評店方的處理手法有問題。「睇相中晒頭身，服務安全隱憂都衰到咁」、「第一句竟然道歉都幾過份，仲話報警要比錢，感覺係威脅你囉！比着我會同你一樣做法，保障自己安全好重要」、「客人受傷受驚都未關心過仲話要收清潔費，個經理冇人性！佢咁講擺明係想叫你報警啦！」

店方發文致歉。（網上截圖）

至今日（6日），涉事的火鍋店於fb發文就事件致歉，稱為是次意外事故 ，公司向事主鄭重道歉﹕「對麻辣火山鍋意外事故，引致客戶身體及財物上損失，為此，本公司鄭重向事主道歉及致意最深切慰問。由於事發突然，本公司當日已立即停售該產品以確保客人安全及了解事件，前線同事當時未能及時為事主妥善處理，無疑是本公司的責任 」。帖文又強調，「本公司一向十分注重客人用餐體驗及安全，並承諾會加強員工的內部培訓，以加強同事處理突發事件能力，以確保同類型事件不會再次發生。本公司現已積極及誠懇地與事主溝通，確保事主得到合適的醫療支援及財物損失上的補償」。

不過，眾怒難平，網民對店方的道歉文都「唔收貨」，揶揄稱﹕「過嚟食都唔好咩靚袋或著靚衫，一陣火山爆發全身物品一齊毁容，我諗仲貴過餐飯，怕怕」、「可唔可以唔好取消個Menu？我想食，我會自備保護裝備。如果真係爆，係咪可以免費？」並呼籲店方汲取教訓，改善服務質素。