打噴嚏會死？18歲仔打噴嚏9秒後突暴斃影片瘋傳　醫院曝死因惹議

打噴嚏竟然會死？印度近日發生離奇事件，1名18歲青年走在巷裏時不經意打了個噴嚏，沒想到9秒後就突然離奇倒地暴斃。死亡過程被閉路電視拍下並在網上廣傳，網民看後都大表震驚，有人猜測男子因為打噴嚏引發心臟病猝死，醫院則稱死因與他之前多次疾病有關，再惹來熱議。



印度近日發生離奇事件，1名18歲青年走在巷裏時不經意打了個噴嚏，沒想到9秒後就突然離奇倒地暴斃。（影片截圖）

綜合外媒報道，死者為18歲男子祖拜爾（Zubair）。從網上流傳的23秒影片見到，事發上周五（12月2日），祖拜爾正與另外3名朋友巷子裏邊走邊聊天，突然他打了一下噴嚏，接着抬起頭用手撫摸脖子，似乎有些異狀，但仍然前行未有理會，沒想到過了約9秒，祖拜爾就腳步不穩搖搖晃晃，要搭着朋友膊頭，之後更癱倒在地昏迷。

驚悚過程逐格睇▼▼▼

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3名友人發現祖拜爾昏倒後相當緊張，大聲呼救，在路人幫助下把祖拜爾送院搶救，惟最終不治。

祖拜爾的死亡過程被閉路電視拍下並在網上廣傳，網民看後都大表震驚，「非常不幸和震驚…」、「看到這裏真的好難過。他那麼年輕…」、「發生了什麼事？」。也有人猜測，祖拜爾因為打噴嚏引發心臟病猝死，不過醫院未有醫證實這說法，只透露死因與他先前多次疾病有關，再惹來網民熱議。