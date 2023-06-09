煩！丈夫私下告知密碼　奶奶常零預告入屋　人妻沖涼聽異聲極驚嚇

自古以來婆媳關係都是婚姻中的一大難題，有人妻早前發文大呻，自從丈夫將家門電子鎖密碼告知奶奶後，對方便經常獨自到其家，某天樓主從浴室走出來聽到廚房有聲響，本還以為有賊人，但原來是奶奶沒有事先通知下登門，「我真係就快俾佢嚇死……咁樣好困擾我嘅生活」，她曾向丈夫提議更改密碼，但對方卻反對，樓主因此感到生氣，更稱「可唔可以喺我位置體諒吓我」，帖文惹來網民熱議。



人妻發文指老公將家門電子鎖密碼告知奶奶後，她就經常獨自到她們家，有次樓主從浴室走出來聽到廚房有聲還以為有賊，表示「我真係就快比佢嚇死」。（《BB來了》劇照）

該名人妻在香港討論區以「奶奶成日無啦啦自己走上嚟我屋企」為題發帖，指家裏裝修後轉用電子門鎖，丈夫早前將密碼告知奶奶，自此之後奶奶便經常在他們上班期間自行入屋，次數還愈趨頻密。某天樓主在家中洗澡後走出浴室，聽到廚房內有聲響，還以為有賊人，不料又是奶奶在沒有通知下入屋，大嘆「我真係就快俾佢嚇死」。

由於感到非常困擾，並已影響日常生活，樓主便與丈夫提議改門鎖密碼，但對方卻認為不能將母親拒之門外。樓主感到生氣並因此與丈夫爭執，「我覺得可以上嚟，但唔該可唔可以通知聲先呢？到時再開門畀佢囉」，更反斥丈夫沒有設身處地為她着想。

人妻跟老公提議換密碼，可是對方覺得不讓母親來不是太好，夫婦因而爭執，人妻大嘆「可唔可以係我個位置體諒下我」。（《寶寶大過天》劇照）

不少網民看後認為婚後就是要與夫家「打交道」，並指應根據物業誰屬而分清莊閒，「層樓邊個買？老公買或奶奶幫手買妳就收聲」、「最主要係妳老公問題」、「奶奶上去仔屋企坐吓，唔覺好大問題」、「結咗婚就係咁麻煩，唔想煩就唔好結，自己想點都得」。

有網民則支持樓主，稱許多長輩都不會給予年輕一代私人空間，令人厭煩，「距離產生美，好多人都唔識保持距離」、「我奶奶一樣，當自己屋企咁自出自入，超級乞人憎，2年前有次家族飯聚，我喺親戚面前話奶奶日日嚟我屋企巡視，驚佢帶病毒嚟我屋企，親戚聽完不停話奶奶唔啱，之後奶奶好少上嚟」；有留言則給樓主建議，「下次打電話報警先，嚇吓佢都好」、「每個星期改密碼， 睇下佢記到幾多次」。