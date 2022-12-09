自製充電位！Tesla司機1樓窗口拉線落車位叉電　網民：電費好貴？

【Tesla／電動車／充電位】電動車充電問題向來令車主頭痕，這時住大廈低層的單位會就有優勢？近日多個facebook群組瘋傳照片，顯示有屋苑的1樓住戶從窗口拉出電線，為樓下露天停車場的Tesla充電，引起網民熱議。有網民大讚「咁都諗到，好嘢」、「低層樓價又可以炒起」，更笑稱可發展成生意，但有人認為家居叉電「屋企電費會好貴」，又指家居插頭的供電量可能不足，變相要叉電很久，更可能涉及安全問題。



近日多個facebook群組瘋傳照片，顯至有人從屋苑1樓窗口拉電線為樓下停車場的Tesla充電。（fb圖片）

近日多個fb群組均有網民分享同一張照片，群組包括「車cam L」、「小心駕駛（討論別人同駕駛態度）」、「大埔TAI PO」等，以「住一樓的好處」轉載一張Tesla司機在屋苑樓下自製充電泊位的照片。相中的Tesla泊在某屋苑露天停車場，泊位上方1樓單位窗口有條電線伸到地下，為樓下的Tesla充電，惟照片沒拍到屋內充電裝置的樣子。

照片引來熱議，部分網民推測拍攝地點是上水翠麗花園，但亦有人認為可能是馬鞍山富安花園或黃大仙翠竹花園。由於充電泊位難求，不少人大讚車主醒目，「好過出去同人爭位」、「其實冇話唔得，不過計埋屋企電費會好貴」、「仲要個車位對正自己的樓下」。

有人笑言可發展成一項益街坊的生意，「拉條線落地，可以租畀人叉，一條財路」、「可能賣電呢」、「可以賣俾全屋苑的車」、「層樓立即升值，賣樓個陣可以講送埋電車充電」。

有網民透露，用屋企電充電動車在村屋很常見，但家居插頭供電量應該不太足，可能要差很久才足以應付上下班需求，「家用電應該叉12個鐘」。不過，在一般屋苑這樣叉電可能涉及安全問題，充電線由屋企伸出到公家地方，假如下雨時引起短路等，「落雨電死人，邊個負責呢」。出任何問題業主都可能要負責，「有大廈公契！仲有把電線充電伸出窗外嘅公眾地方，一旦引起意外，尤其是火災，保險公司有理不賠到時咪個業主食哂」。有網民指事件曝光後，「管理公司好快搞佢」。

雖未知圖片車輛所用的是什麼充電裝置，但電動車的確有家居充電裝置。據Tesla網站資料，官方設有「充電器安裝計劃」，供車主安裝掛牆式充電器在屋企或工作地點充電，晚上插上充電，早上起床時可滿電出門。另外亦設有一款流動充電連接器，可在不同插頭上以中低速充電，充電1小時可行駛約10公里。

（綜合）