同上司食晏餐餐$100起　中環打工仔呻窮　被問「係咪好貴？」咁答

上班吃飯是一大難題，尤其是跟上司一起卻要「AA制」，下屬「跟機」隨時食到窮。有打工仔早前在網上大吐苦水，指新上司會與一眾同事一起外出午膳，並跟隨上司的喜好選擇餐廳，惟對方喜歡吃價格不菲的東西，「餐餐最平都一百起跳」，上司曾問道會否感到花太多錢在午飯上，但作為下屬，樓主有苦難言，只能違心地答：「唔貴，一啲都唔貴呀……」真是有苦自己知。



有打工仔早前在網上大吐苦水，指新上司會與一眾同事一起外出午膳，結果開支沉重。（《紀念日》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「日日咁樣同老細食飯，應該就窮死」為題發帖，指最近部門來了名新女上司，中午時通常會跟全部同事一起外出吃飯，並且大多會跟隨上司喜好而選定餐廳，「但食左成個月，我發現佢好鍾意去食貴野，餐餐最平都一百起跳」，故在午飯開支上大感壓力，又質疑稱「雖然中環區返工，但都有平少少嘅選擇啩？」。

樓主又指出，上司曾詢問會否覺得和她吃午飯很貴，樓主當下不知該如何回應，最後也只能違背自己良心說「唔貴，一啲都唔貴呀」，不過有苦自己知，樓主在文中表示，「份糧又冇佢咁高，仲要同佢一樣食咁貴」。

上司曾詢問會否覺得和她吃午飯很貴，樓主當下不知該如何回應，最後也只能違背自己良心說「唔貴，一啲都唔貴呀」。（《氣象廳的人們》劇照）

不少網民紛紛出謀獻計，替樓主想出各種避免與上司共膳的借口，「帶飯，話儲首期」、「𠵱個時候最適合搬出老婆阿媽女朋友話要帶飯返工，完美藉口，健康又慳錢」、「話膽固醇高，醫生要求食清淡，改帶飯」。

有網民則更看重午飯時間能否與上司打好關係，方便日後「攞着數」，「順便要求加人工」、「如果你答貴，可能以後食飯佢請」、「窮唔緊要，最緊要有冇升職機會」；另有留言就指不解樓主為何要說謊，也許上司也只是為了面子而選擇貴價餐廳，「其實阿姐日日食$100以上都頂唔順，不過為面子所以問你覺唔覺貴，點知你咁唔識做」、「點解要呃佢，扮闊佬？」。