公屋輪候｜港媽患末期病　怕離世後兒子無屋住　求問可否加快上樓

公屋輪候以數年起跳，甚至長達10年以上，因此未必每個申請者都能堅持到最後成功上樓。有港媽在社交平台表示自己患上末期病，擔心病逝後兒子無安身之處，因而求問此情況可否加快公屋上樓速度。



有港媽在社交平台表示自己患上末期病，擔心病逝後兒子無安身之處，因而求問此情況可否加快公屋上樓速度。（資料圖片）

該港媽在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，問道「如果有未期病，申請公屋是否可加快？」，她其後解釋因自己患上末期病，由於自己才是公屋申請人，擔心一旦病逝，兒子沒容身居所，「我個仔也有需要住」。

有網民認為即使以患嚴重疾病為由，都很難加快輪候時間，「理由是全香港每日都有人病，咁要幾多屋先夠派」，亦有人建議港媽找社工及醫生協助，嘗試可否申請體恤安置。

「體恤安置」並不是一般的公屋申請，而需由專業社工或授權人士為個案作全面評估。社署負責向房屋署推薦個案。（資料圖片）

根據社會褔利署資料，「體恤安置」是一項特別房屋援助計劃，目的是為有真正迫切及長遠房屋需要，但因特殊境遇出現社會及醫療需要，而沒有其他可行方法解決其居住問題的個人或家庭提供房屋援助。「體恤安置」並不是一般的公屋申請，而需由專業社工或授權人士為個案作全面評估。社署負責向房屋署推薦個案。房屋署接獲有關推薦後，會向當事人進行詳細資格審查，並向合資格的當事人編配單位。

那公屋戶主離世後，是否可以「世襲」讓兒女繼續居住？據房委會資料顯示，公屋戶主去世或遷出後，單位的租約可無條件地批予在單位內居住亦是認可成員的戶主配偶；倘若戶籍內並無戶主的在生配偶，有關的租約亦可批予在單位內居住的其他認可成員，但他們須接受「全面經濟狀況審查」，包括入息及資產審查，以及住宅物業權審查，以釐定他們批出新租約的資格及應繳的租金水平。