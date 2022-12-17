撞樣懸賞令通緝犯　兒子突高叫一句話　爸爸超尷尬：會被害死

正所謂童言無忌，小朋友偶爾會語出驚人引起笑話。近日台灣有父親發文指帶兒子到便利商店取錢，其間兒子突然指着懸賞令大叫「爸爸你怎麼在上面！」樓主瞬間惹來眾人目光，只好馬上跟大家解釋自己並非照片中的通緝犯，只是外型極為相似，導致兒子認錯人。不少網民看後爆笑，開玩笑地勸喻樓主快去自首。



有父親發文指帶兒子到便利商店取錢，快到自己時兒子突然指着某照片說爸爸在上面，原來兒子是看到懸賞令內通輯犯，瞬間惹來眾人目光，只好馬上跟大家解釋不是自己。（FB爆廢公社二館圖片）

該名父親在facebook群組「爆廢公社二館討論區」發帖並附上圖片，指日前帶兒子排隊取錢，未料兒子突然以高八度的聲線指着某張照片說：「爸爸你怎麼在上面！！！」，樓主瞬間感受到眾人的目光，只好馬上跟大家解釋自己並非相中人，更稱「小孩子亂講話，真的會被害死」。

樓主如此狼狽和尷尬，皆因兒子指着的是張貼於便利店內的懸賞令，更提供專線呼籲民眾向警方提供資訊，通緝犯的樣貌、髮型和眼鏡均與樓主極為相似，加上口罩款式及顏色類近，導致兒子錯認為父親，並放聲大叫父親竟在懸賞令中。

帖文惹來網民熱烈且爆笑回覆，笑言樓主根本就是通緝犯，「根本就是你，還發文」、「一摸一樣，小孩子觀察力很好」、「不要以為這樣大家就不會懷疑你」、「快去投案吧，你被通緝了」、「好想Tag苗栗分局」、「差點就沒爸爸了」、「樓主沒回應該是被逮捕」、「現場沒人打110？錯過拯救被綁架小孩機會」、「如果剛好警察路過，就是另外一個故事」；有人則提醒樓主或有失散兄弟，「突然想到可以查看有沒有失散的雙胞胎兄弟」。

有人笑稱或許懸賞金比父親還要重要，「如果有一天你睡覺睡到一半被警察捉，不要懷疑肯定是令公子撥的電話」、「兒子是上輩子的仇人」、「親情在金錢面前，根本不值一提」。（niu niu / unsplash.）

另外有網民就笑稱，或許兒子認為懸賞金比父親還重要，「這孩子有沒有考慮帶去驗DNA」、「如果有一天你睡覺睡到一半被警察捉，不要懷疑肯定是令公子撥的電話」、「兒子是上輩子的仇人」、「親情在金錢面前，根本不值一提」、「大義滅親，快去自首」、「隔天新聞出來：人倫悲歌，兒子想賺1萬元懸賞金，不惜出賣父親」。

其他留言中有人母分享類似經歷，女兒在超市以為自己沒付賬就離開，居然大聲地說媽媽沒結賬，當下感到無地自容，「上次跟我女兒去逛商店卻沒買東西，要走出門口小女兒大聲說：『媽媽，你沒有結賬』，櫃檯小姐、客人都在看我，真的尷尬死了」。