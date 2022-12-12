恐怖前男友自殘威脅、裝追蹤器定位　女生申保護令官勸撤理由惹議

文：呂秋遠 台灣律師

「你已經封鎖他了，你還要保護令幹嘛？」這是一個新竹地院司法事務官，對一位聲請保護令的女生說的話。

根據這位女生的說法，在分手以後，還是長期被學弟糾纏，學弟使用了自殘威脅、謾罵誹謗（婊子、愛搞一夜情）、裝追蹤器定位、在女生住處堵人等等手段，女生於是有憂鬱症、創傷症候群等狀況。後來女生交了新男友，男生索性打電話給彼此的朋友，抱怨女生是婊子，在公開場合或社交媒體影射她的私生活混亂，女生去質疑他的行為，兩人起了口角，男生決定自殘，進加護病房，然後指責女生是兇手，女生於是去聲請保護令。



台女在分手後，長期被恐怖情人學弟糾纏，對方甚至自殘威脅。（《戀愛持續到天長地久》劇照）

呂秋遠列10點支持女生。（網上圖片）

保護令是這樣，暫時保護令，由法官或司法事務官審理，通常保護令則是由法官審理。女生聲請的應該是暫時保護令，暫時保護令核發比較快速，只要初步審酌有家暴繼續發生的可能性就會核發，日後法官會進一步審核有沒有把暫時轉為通常的必要，然而，她遇到了這個事務官，要她撤回聲請。

其實，如果這個女生的陳述屬實，那麼這位司法事務官的行為真的很少見，畢竟如果不贊同，可以駁回聲請，讓她進行後續的司法救濟就好，但是沒必要用這樣的方式阻撓想要聲請保護令的當事人。況且法院內都有錄音錄影，他這些「勸諭」當事人的話，爭議太多，甚至已經在檢討被害人，更別說最後讓當事人撤回聲請。

面對這樣的狀況，我的想法是這樣：

1.「你不要理他就好了。」

這是一句鄉愿的話，不理他，然後讓自己痛苦，這是什麼犧牲別人的論調？

2.「你如果沒有去招惹人家，人家為什麼要對你這樣？」

我怎麼知道？現在是在檢討我嗎？我做了什麼，所以讓他傷害我？

3.「你放過他，也就是放過自己。」

可是重點是他不放過我啊！我放過自己有什麼用？是放棄自己吧？

4.「他有病，你要體諒他，不要跟他計較。」

啊我是不是也去得病就好，這是一種「壞壞惹人愛」的概念嗎？有病！有病就要看醫生啊！

5.「他有病，你告他，他反而會更生氣傷害你。」

沒病的人也會這樣，那是不是法院跟警察局都關掉就好。他有病，我卻要為他的行為犧牲，這是什麼鬼？

女生向法院申請保護令，反被法官勸說撤回申請，呂秋遠認為情況很少見。（《夫妻的世界》劇照）

6.「你這麼激動，我看你自己也有點問題吧！」

在長期被家暴的情況下，誰精神不會有問題？問題是，我是受害人，司法應該要解決我的問題吧！

7.「你其實躲起來就好了，幹嘛還跟他繼續聯繫？」

為什麼是我要躲起來，不是他？重點是，我跟他可能是同事、前夫前妻、朋友，就有很多生活圈重複，為什麼這個社會，遇到這種事情，就是要弱勢的一方躲起來就好？

8.「你還是有跟他聯絡，你根本就不怕他吧！」

我們就有小孩、我們就還是同學、我們就還有債務糾紛、我們就還有共同的生活圈，為什麼有接觸就代表不怕他？一個人表面堅強，難道內心就一定不脆弱嗎？

9.「大家各退一步，事情就圓滿了，」

對的人跟錯的人都各退一步，這件事是圓寂不是圓滿吧！

10.「別人都不會有事，為什麼就是你有事？你們這種人，就是很麻煩。」

所以被害人，反而是麻煩，而加害人，因為挑選對象是我，所以是我有事？我穿太少、我太正、我太會挑釁？

其實，保護令的聲請，撤回可以再一次提出，別擔心，就向法院再聲請，如果需要我幫忙，我義不容辭唷！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）