悲！男子驚揭5歲殘疾女非親生　向不忠妻索償15萬　法院最後咁判

內地人夫發現天生殘疾的5歲女兒，原來並非親生，於是向不忠的妻子提告，要求賠償15萬人民幣（折約16.8萬港元），並且要求離婚。由於妻子已被趕出家門，且得不到娘家接濟，獨力照顧殘疾女兒，生活十分困苦，故此丈夫念及多年夫妻情分，決定放棄索償，最後法院判兩人離婚。



吳男因為驗血發現女兒並非親生，故向妻子索償及離婚。(《7號房的禮物》劇照)

綜合內媒報道，陝西有名吳姓人夫，吳男和妻子經友人介紹認識而結婚，生下1子1女，本來過着幸福家庭生活。吳男卻在一次帶女兒抽血化驗時，發現女兒與自己的血型不相配，加上女兒天生殘疾，夫妻二人的家族也沒有這樣的遺傳疾病，於是帶女兒去做親子鑑定，赫然發現養育了5年的女兒，竟然不是自己的親生骨肉。

吳男忿而提出離婚，但妻子不同意，於是他只好向法院提告，要求離婚，並要求妻子賠償10萬元經濟損失及5萬元精神損害金，合共15萬人民幣。

吳男發現女兒與自己的血型不相配，加上女兒天生殘疾，夫妻二人的家族也沒有這樣的遺傳疾病，於是帶女兒去做親子鑑定揭發真相。（GettyImages）

而吳男更將妻子趕出家門，娘家也不同情她，不願接濟。妻子只好獨自與女兒在外租屋，由於沒有收入，又要負擔女兒的醫藥費，日子過得十分艱苦，加上女兒的親生父親也是殘疾癱瘓在床，沒有能力照顧兩母女。

法院其後向吳男表明其妻的狀況後，他念及10多年的夫婦情分，願意放棄向妻子索償，但堅持離婚，最後法院以夫妻感情破裂為由判准離婚。法官指出本案的妻子做了違背社會道德的行為，一手粉碎美滿家庭，造成無法承受的後果。