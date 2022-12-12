無敵廚神！印傭YouTube睇片學煮飯　練成好廚藝　僱主食到舔舔脷

好姐姐難求！有僱主日前於網上發文表揚家中印傭十分好學，自行於YouTube觀看煮食影片，成功練得一手好廚藝，更精打細算，能用100元買到3天餸菜，引來不少網民羨慕。



有僱主日前於網上發文表揚家中印傭十分好學，自行於YouTube觀看煮食影片，成功練得一手好廚藝。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該名僱主於fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文指出，家中印傭為丈夫煮了一餐十分豐富的生日晚餐，包括花膠鮑魚冬菇炆雞、龍蝦芝士伊麵及清蒸青斑，丈夫大讚「我家工人姐姐除咗$100買到三日餸了不起之外，$1000煮一餐餸都同樣無得頂」，她亦讚揚「無敵廚神姐姐」，形容食到「舔舔脷」。她拍下印傭用心處理龍蝦和努力煮菜的模樣，而成品擺盤精美，讓人看得食指大動。

她補充道，家中印傭2016年前已在港工作，2016年後面試時稱懂得煮基本中菜，獲聘後印傭自行透過觀看YouTube煮食影片鑽研菜式，漸漸越煮越有把握。印傭經常向她說，「好支持工人姐姐透過睇YouTube學煮餸」，又提及過有些教煮中菜的影片「唔正宗，唔好食」，所以印傭有時會問她某些餸菜的英文名，再於香港人頻道偷師學藝。她笑言，「假若他朝佢走咗之後，我諗我一家人日日都要食外賣」。

她表示，印傭用100元買的3天餸菜，基本上都是肉、菜、瓜和蛋，並無特別設計菜單，是從YouTube影片中學習過後隨心煮，「買咗咩就構思咩類型餸菜」，每周會煮1次湯水，主要以健康菜式為大前提。對於有網民驚訝用少許錢就買到3天餸菜，她指出「只有我姐姐可以將不可能變成可能」。

網民留言大表羨慕，「工人姐姐用心工作，別出心裁」、「好好學！你哋一家好幸福」、「見到你有個咁好嘅姐姐，你真幸運」、「姐姐好叻叻，日日有食神，大家都開心」、「100買3日餸，真是勁，你姐姐真好，精打細算」、「我搵到着住呢件衫的，一定會問加佢月薪2000過唔過檔」。