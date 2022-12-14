同事愛交際！打工仔被逼埋堆嫌消費高　發文狂呻：日對夜對真係攰

出來工作總少不免要應酬，如應酬太多亦可能難以負荷。有打工仔日前發文，表示同事們不時相約外出聚會，每星期最少有2晚活動。然而這些應酬交際除了耗時，消費亦相對高昂，令樓主不勝其煩，於是發文大吐苦水。帖文引起網民共鳴，有人就大嘆應酬太多「真係勞民傷財！」，亦有人反問「真係有必要應酬咩？」。



樓主在網上大吐苦水，指同事們不但日日一起午餐，更經常相約放工後小酌。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其同事們關係親近，不但每日一起午餐，還經常在放工後約去小酌或者吃飯，「1星期約至少2晚HH（指歡樂時光，Happy Hour）或Dinner」。樓主稱無意出席這些應酬的原因，除了感到浪費時間外，亦覺得消費太高，「好不願意參加又花錢同時間，又食得貴」。

樓主表示明白工作需要與同事有良好的關係，「唔好講無人迫到你，點解唔直接拒絕嘅廢話，想生存就要被埋堆」，但就坦言指自己已經盡力並不時拒絕，但始終無法完全擺脫這些社交活動，對於被迫「埋堆」感到十分無奈，「日對夜對真係攰」。

樓主解釋不想出席同事間的活動，是因為除了浪費時間外，使費亦太高。（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都高呼「有共鳴」，「我明啊！被迫應酬就好似OT咁，真心嘥氣」、「其實返工放工都對住同一班人唔攰咩」、「最慘係啲人放工出去飲都仲繼續講工事啊」，然而亦有網民指樓主「好摺」，「其實呢啲係正常社交」、「係咪你太摺」。

另外有網民就指有些應酬的確難以推卻，並給予樓主建議，「講啲長期借口，例如逢星期一至四晚上都要幫手睇住家姐阿哥個仔女」、「進修、學語文，大條道理推」。

（奴工處）