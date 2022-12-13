尷尬！搭巴士瞓過龍被送車廠困車內　港男狂踢車門玻璃仲咁做

搭巴士小心睡過頭，到車廠被困車內就大件事了！網上瘋傳一段影片，有男乘客疑似「瞓過龍」，醒來才發現已到車廠被困車內，於是在九巴車頭不斷大力踢車門旁玻璃，又貼近玻璃敲打嘗試推門，卻未能成功。

影片引來熱議，有網民表示有類似經歷，「我試過瞓來回起身去返上車個站」，也有不少網民指出巴士有緊急掣可以開門。另有網民認為司機下車前可先檢查巴士上是否有乘客。《香港01》正向九巴查詢。



網上瘋傳一段影片，有男乘客疑似「瞓過龍」，醒來才發現已到車廠被困車內，於是在九巴車頭不斷大力踢車門旁玻璃。（Facebook專頁「屯門友」）

Facebook專頁「屯門友」周一（12月12日）上載一段12秒影片，留言「小編都試過瞓過龍車咗去車廠，好彩自己識開門無被困」。從影片見到巴士內外都一片漆黑，司機位沒有司機，而戴眼鏡的男子相信是被困車內，於車頭位用連環腿大力踢車門旁玻璃；見玻璃被踢也無法打開，於是男子貼近玻璃敲打並嘗試推門，卻仍然未能成功，狀似相當憂心。

+ 1

影片未有提及事發時間及地點，網民看後議論紛紛，不少人都表示遇過類似經歷，「我試過瞓來回起身去返上車個站」、「我都試過！瞓到總站但唔識開門，好多排隊等緊上車的人望住我、好尷尬」。也有網民指出，巴士本身有緊急車門，也可以打電話求救，毋須使用暴力，「頭頂咪有個掣開門囉，試過瞓過龍都係自己㩒掣開門」、「打電話」、「脫困有好多種方法，但佢而家用咗最愚蠢嘅方法」。

另有網民質疑拍攝的人為何只拍片卻沒有伸出援手，又認為司機離開車輛前有責任先檢查車廂是否有乘客或遺留物品。

《香港01》正向九巴查詢。