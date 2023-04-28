扮殘廢？港男帶女友去飯局　剝蝦綁鞋帶全代勞　朋友：以為係低能

情侶之間互相倚賴撒嬌情屬正常事，但放閃也該看場合，過分「甜蜜」恐會惹來旁人側目。早前有男生就在網上發文，指1名好友早前帶同女友一起吃西餐，但女方卻像「爛泥」般毫無自理能力，看見餐點中的蝦和牛扒，竟為了讓男友替她剝蝦而表示「唔識食」，甚至要男方幫忙綁鞋帶。目擊好友種種溺愛女友的舉動，樓主內心不禁多次反白眼，稱「有要求就直接講啦，扮晒唔識，唔講以為係低能」。



有男生發文指兄弟帶同女友一起吃飯，形容其女友像爛泥般，不但要人剝蝦，連離開時鞋帶鬆掉也要男友幫忙綁。（《The King：永遠的君主》劇照）

樓主在香港討論區以「而家啲女仔興扮殘廢？」為題發帖，指早前相約好友於西餐廳飯聚，對方亦帶同女友出席。不過，當侍應送上餐點後，女方看到碟中的蝦和牛扒後竟表示「唔識食」，樓主不解「幾廿歲人唔識食蝦？」，後來才知道原來對方只是想男友幫忙剝蝦，不滿直言「有要求就直接講啦，扮晒唔識，唔講以為係低能」，而用餐期間，2人亦旁若無人地大曬恩愛。

樓主批評女方猶如毫無自理能力，「係咪我太耐冇拍拖，完全唔知原來而家啲女仔好似冇自理能力，成擗爛泥咁黐喺我兄弟身上面」，在離開餐廳時女方鞋帶鬆掉，樓主更目擊其友人主動幫忙重新繫上，慨嘆稱「咁大個人唔識食蝦又唔識綁鞋帶，而家啲女仔到底係扮無自理能力定真係無自理能力？」。眼見好兄弟如此寵溺另一半，樓主認為或許只是仍在熱戀期，內心不禁反諷道 「睇你好得幾耐」。

然而，樓主在文中又指，雖然內心不停反白眼，但自己也能理解情侶想曬恩愛的心態，「我都好想有個女朋友畀我照顧」，坦言單身生活很難受，「出街又俾人閃親，約朋友又會俾情侶閃親」。

樓主不滿稱「咁大個人唔識食蝦又唔識綁鞋帶，依家啲女仔到底係扮無自理能力定真係無自理能力？」。（《幸福三重奏》劇照）

帖文一出，不少網民批評該名女子的行徑，認為是男方寵溺過度而導致，「你兄弟容忍到佢？」、「而家啲女乜都唔識做，居然話要男朋友識煮嘢，咁都講得出口」、「港女非浪得之名」、「多得班傻仔做壞晒市場，女權先會咁重，港女咁串又有公主病，拍拖拍到好似做太監咁」、「而家好多人都係工人養大，乜都唔識做之餘仲要被人服待慣，公主病少爺病」、「以前見過屋邨啲阿婆話自己唔識洗碗一樣，扮矜貴」。

另有人則認為情侶之間的事，樓主根本毋需太上心，「單身女人過時過節先特別敏感，麻甩佬有乜所謂」、「關你X事」、「係愛與被愛的問題」；也有留言笑言不想被放閃便應留在家中，認為男方只是被收編的「兵」，「單身就咪出街，宅喺房等媽媽照顧」、「佢哋並唔係男女朋友關係，一個係神（女神），一個係兵，嗰個兵喺度拜緊神」。