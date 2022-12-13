安心出行、黃碼明起取消　保留疫苗通行證　網民反最想取消呢樣嘢

【安心出行／疫苗通行證／黃碼／藍碼】本港新冠肺炎疫情維持逾1.4萬宗水平，不過行政長官李家超今早（12月13日）出席行政會議前宣布2項防疫新安排，包括明天（12月14日）起市民毋須掃安心出行但保留疫苗通行證，以及取消黃碼。

消息一出即引來網民熱議，大批網民讚「最有用的政策！」、「終於等到」，但亦有網民質疑毋須安心出行但保留疫苗通行證，沒有太大分別，「唔掃碼，但要疫苗通行證，咪一樣」。另有不少網民關注會否取消強制檢測安排。



李家超今早（12月13日）出席行政會議前宣布2項防疫新安排，包括明天（12月14日）起市民毋須掃安心出行但保留疫苗通行證，以及取消黃碼。（資料圖片）

行政長官李家超今早出席行政會議前率先公布兩項防疫抗疫新安排，包括明天起市民毋須掃安心出行但保留疫苗通行證，以及取消黃碼。李家超指出，市民進入部份指定處所例如食肆，仍要出示疫苗通行證；至於取消黃碼，他說市民如果確診會是紅碼，無確診則全部藍碼，包括入境者，而取消黃碼不會增加社區病毒傳播風險。

李家超強調，當局審視了數據分析風險，交由他與醫務衞生局長盧寵茂作出相關決定，當局下午會召開記者會交代詳情。

李家超今早（12月13日）出席行政會議前宣布2項防疫新安排，包括明天（12月14日）起市民毋須掃安心出行但保留疫苗通行證，以及取消黃碼。（盧翊銘攝）

消息一出引來網民熱議，大批網民讚揚「最有用的政策！」、「終於等到」、「好消息」。但亦網民對取消安心出行卻保留疫苗通行證做法「一頭霧水」，「即係點？即係疫苗通行證使唔使嘟？」、「唔掃碼，但要疫苗通行證咪一樣」、「唔使掃安心，但要掃疫苗通行證係咩玩法」、「一般人唔覺得有分別」。

另有不少網民關注會否取消強制檢測安排。