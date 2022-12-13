巴士司機拉斷手掣影片瘋傳！激動爆粗「唔X做喇」　後續咁做更狂

【巴士／手掣】行車要安全，精良善設備必不可缺，但近日網上瘋傳1段「巴士司機拉斷手掣」影片，見到巴士司機拉動手掣數下後，手掣竟然整個甩出，令巴士司機憤怒爆粗「唔X做喇！」。

影片引來網民熱議，笑言「你個嘢壞咗啊」、「好在架車唔係上緊斜否則幾大鑊」；但亦有網民質疑真偽，「點解會錄嘅？知道會斷？」、「真定假架？有冇咁渣」。《香港01》記者正向巴士公司查詢。



近日網上瘋傳一段「巴士司機拉斷手掣」影片。（影片截圖）

Facebook專頁「今日有嘢講Today Review67」周一（12月12日）下午上載該段7秒影片，留言「手掣都拉斷…難怪巴士司機咁燥（躁）底…」。

從影片見到，巴士在一個路口停下後，司機便拉動旁邊的手掣到「on」位置。惟司機一放手手掣即回彈到「off」位置，於是司機再次把手掣拉到「on」位置，卻仍是回彈。不過司機未有放棄，再一次把手掣拉到「on」位置，詎料一用力竟把整個手掣「拉甩」。

拉斷手掣過程逐格睇▼▼▼

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看着甩脫的手掣，司機憤怒爆粗「喂，X，我唔X做喇」，並把手掣扔到一旁。

司機最終咁做▼▼▼

短短7秒影片引起網民熱議，不場人看後爆笑，「笑死」、「你個嘢壞咗啊」、「佢充滿後現代對社會嘅控訴，我睇好多好多次」、「片主好大壓力」。也有網民慶幸今次巴士安全無事，「好在架車唔係上緊斜，否則幾大鑊」。

不過亦有網民質疑司機自導自演，「呢啲手製邊使咁X大力拉後架」、「真定假架？有冇咁渣」、「點解會錄嘅？知道會斷？」。《香港01》記者向巴士公司查詢。

手掣是車輛必須配備的制動裝置，讓車輛長時間保持靜止狀態，以防司機一旦鬆開腳掣或離開駕駛席時，車輛突然衝前或溜後造成意外。