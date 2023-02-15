斥3兄姊不給家用　小妹搬走10年獨付錢　網民看內情撐：唔好畀

不少子女投身職場後，都會給父母家用以報答養育之恩。1名女生早前就發文指，其70多歲的父母居於自置單位，每月有被動收入約3萬元，家中4名孩子中，3名兄姊都因各種理由不給家用，當中兩人與父母同住仍是「白食白住」，反觀她未婚且已搬離家十多年，收入最少卻是唯一有固定給家用的子女。樓主擔心，一旦為人節儉的父母百年歸老，遺產將由一眾子女均分，自己給的家用被儲起，最終卻被瓜分，因而不忿稱「個個都唔畀家用，我都唔想畀」。



有投稿者發文指父母70多歲，雖然每月有被動收入約3萬，但另外3兄弟姐妹都不會給家用，有的人甚至還與父母同住。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在香港討論區以「個個都唔比家用，我都唔想比」為題發帖，指父母70多歲，居於自置物業，每月被動收入約3萬元，在4兄弟姊妹中，大姊自全家移民英國後便沒有再給家用，哥哥已婚且收入不少，名下有物業卻一直空置，與父母同住卻從不給家用，只會偶爾買菜回家或慶生時主動付錢，大時大節也不會給錢父母；而未婚及與家人同住的還有二姊，惟因其經濟困難已經1年沒有給家用。

樓主表示，自己未婚並已搬離家中十多年，在兄弟姊妹中收入最少，卻是唯一有固定給家用的子女，最近始感不公平，「同住黐飲黐食就老馮唔畀錢，我為乜要繼續畀呢？」，又指父母為人節儉，擔心自己給的錢只會增加兩老儲蓄，最後遺產得益者卻包含其他兄弟姊妹，因而稱「個個都唔畀家用，我都唔想畀」。

樓主指父母為人節儉，擔憂自己給的錢只會增多他們儲蓄，最後遺產得益者卻包含其他兄弟姐妹，因而稱「個個都唔俾家用，我都唔想俾」。（《金錢戰爭》劇照）

樓主未有透露家用的金額，但大批網民均認為若然父母不介意，的確可以不用給家用，反而多花時間陪伴更好，「咁咪齊齊唔好畀，每月畀1千幾百佢哋飲茶算」、「每月被動收入3萬，個個唔畀家用，4個搵最少錢，咁你仲畀乜鬼？」、「如果老人家無所謂就唔使畀，我朋友都一直唔使畀家用，人工仲幾高下」、「其實家用只是想盡心意，不該和兄弟姊妹比較」、「給多少都不是問題，老人家都是希望子女能抽多些時間陪伴一下」。

有人則狠批樓主的哥哥和二姊「啃老」，「你哥全家啃老真係好過份，佢哋住父母，食父母但又唔畀錢，即係一家幾口都要70幾歲老父母養」；有人則建議樓主讓父母把最大份遺產留給自己，不要讓其他兄弟姐妹佔便宜，「叫佢哋立遺囑你分大份」。