感動！外傭6年未回鄉　僱主請其子女飛來度聖誕　相擁畫面超感人

離鄉背井工作，自然「每逢佳節倍思親」。一段「外傭在機場與闊別數載的子女見面」的影片日前在網上流傳，這名在新加坡工作的外傭已有6年沒有回菲律賓家鄉，原本計劃年尾請假回鄉與子女共度聖誕，沒想到因事被逼取消，要繼續為僱主工作。不忍外傭失望，僱主決定為她的1對子女購買機票到新加坡，讓他們可以共聚天倫。這份極其暖心的「聖誕禮物」亦令不少人太呼感動，「溫暖了整個聖誕」、「太感動了！」。



新加坡男子梁其扎恩為外傭艾爾瑪送上驚喜，購買機票讓她的子女可以到新加坡共聚天倫，令網民大呼感動。（「Zach Leong」Facebook影片截圖）

綜合新加坡媒體報道，當地43歲的蛋糕店老闆梁其扎恩（Zach Leong）於12月6日，在個人社交平台上載了該段影片。僱主梁先生表示40歲的菲律賓外傭艾爾瑪（Erma）在他家工作了5年，一直悉心照顧他的3個孩子。而艾爾瑪已有6年沒有回鄉見過1對子女，與骨肉分離加上思鄉情切，梁先生決定給艾爾瑪1個月假期回鄉探親。由於防疫措施放寬，艾爾瑪原訂於年末飛回菲律賓與孩子們慶祝聖誕節，「他們認為聖誕節和新年對家庭來說是很重要的節日」。

然而，梁先生的二兒子接獲通知要到瑞士接受為期1個月的比賽訓練，而梁太必須陪同前往。梁先生無法獨力照顧2個年幼的孩子，於是說服艾爾瑪留在家中幫他處理家務事，將回鄉的行程延後至明年6月。他在帖文中寫道「艾爾瑪和她的孩子商量過，告訴我沒關係，她會推遲行程」。

本月5日，梁先生帶着2個兒子及艾爾瑪到機場接機，又準備了印有艾爾瑪子女照片的紙牌。（「Zach Leong」Facebook影片截圖）

事情順利獲得解決，但他從艾爾瑪眼中看到了無法掩飾的失望，「這件事必須有其他的選擇」。於是，梁先生與太太商議後，決定送給艾爾瑪一個驚喜，以感謝她過去5年多對這個家庭的盡心盡力，「她無法回菲律賓與她的孩子們在一起，但也許我們可以帶她的孩子們到新加坡與她和我們一起度過假期」。

坐言起行，梁先生與艾爾瑪商量此事，令她深受感動，「我已經6年沒有回家了，我很想念我的孩子。當我知道僱主要帶我的孩子過來時，我喜出望外，覺得很幸運，沒想到會有這一天」。

本月5日，梁先生帶着2個兒子及艾爾瑪到機場，舉着印有艾爾瑪子女照片的紙牌接機。從影片可見，艾爾瑪的18歲長女利澤爾（Lizel）和9歲的兒子列索（Liezoo）一見到媽媽，就拔足狂奔跑向她。3母子終於得見，不禁在機場緊緊相擁，哭成淚人。梁先生的一對兒子隨後亦上前與眾人相擁，場面感人。

梁先生透露，這是艾爾瑪一對兒女第1次出國，也是他們第1次坐飛機。他原本只打算用1000新加坡元（約6000港元）為艾爾瑪的孩子購買機票。不巧正值旅遊旺季，機票價格高昂，而且他還需要為艾爾瑪的子女申請護照、簽證、旅遊保險等等，最後總共花費了3000新元（約1.7萬港元），「相當於艾爾瑪4、5個月的工資」，但他並不後悔。他又表示已經為艾爾瑪三母子安排好活動，希望他們能歡度聖誕，他亦想讓大家知道外傭是家庭的好幫手，「我們應該互相愛護和尊重」。

（綜合）