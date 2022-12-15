食客光顧連鎖壽司店　冷氣太大要求調較溫度　店員竟然咁回應惹議

香港大多商場和餐廳一年四季都會把冷氣開到仿如冰箱，不想着涼最好外出時自備外套。近日就有食客發文指在某大型連鎖壽司店用餐時因覺得冷氣溫度過低，便要求店員可否幫忙調較，怎料對方竟以其他同事工作需走動，容易覺得熱為由而拒絕。帖文惹來網民大讚該店員有膽識，亦有人望商店能正視問題，為員工和食客均提供優質舒適環境。



有食客發文指在某日本大型連鎖壽司店用餐時因覺得冷氣溫度過低，要求店員幫忙調較，對方竟以其他同事工作需走動，容易覺得熱為由而拒。（資料圖片）

該食客在FB香港壽司刺身關注組討論區發帖，分享較早前在寶琳惠顧一間連鎖壽司店時的趣聞。他指由於當日座位對上被冷氣強風吹至不適，便詢問侍應可否調較冷氣，對方卻面有難色，本以為對方會採用官方回應稱中央空調是不能調較而拒絕，誰知對方竟回應：「因為同事要行嚟行去好熱，所以唔較得」。

樓主聽後對此深感同情，最後只好乖乖戴上風褸帽享用餘下的餐點，但他其後亦補充不只是自己覺得凍，其他食客都有相同感覺。

樓主對此深感同情，只好乖乖穿上外套享用餘下的餐點。（《魚躍在花見》劇照）

帖文惹來網民回應，不少人都大讚該名員工敢言，「佩服佢有膽識，夠直接」、「好誠實嘅店員，讚」；亦有人指雖然是次事件獲客人體諒，但該商店都應正視問題，讓員工能在舒適環境工作，食客同時食得開心，「會體貼員工嘅客人。員工可能忍唔住啦，被炒都好過焗到病，僱主能改善就大家好」。

有疑似同場的食客亦留言指同樣覺得吹到頭痛，「吹到頭都痛x2」；惟有人笑言「同事」會否是將被食客享用的壽司，「佢話啲同事走嚟走去，係指啲壽司係佢同事嘛」、「坐得耐，吹（催）走你，是常識吧」、「下次去商場，叫商場熄冷氣」。