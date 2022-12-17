$1000放售超新淨按摩椅　買家1要求令網民嬲爆：阿嬸不如你買新！

平價二手貨品要求有保養是否太過分？有網民日前在網上以1000元價格放售二手按摩椅，外觀非常新淨、運作正常之餘，更可讓買家取回家試機。然而，竟有買家問按摩椅是否仍有保養，更要求他提供單據、說明書、證書等等，聽到保養期已過後，再反問「無保養期壞咗點算」，氣得他狠批對方1000元的二手貨都要求有保養，「阿嬸不如你買新」。



網民1000元放售按摩椅，有買家問有沒有保養。（fb群組「Carousell乞衣+西客關注組」圖片）

樓主日前在facebook群組「Carousell乞衣+西客關注組」發文，大呻轉售按摩椅遇到麻煩買家，他以超低價轉售且外觀新淨，仍然被嫌三嫌四。樓主上傳的照片所見，按摩椅保存良好，八成新」，表面沒任何破損，售1000元，買家發訊息問按摩椅的保養問題，「張櫈仲有冇保養期㗎，保養期每個月幾錢呀，咁你仲有冇嗰張單呀」。

樓主回覆稱已過保養期及沒有單據，惟對方再問「如果無保養期壞咗點算呀？」，他氣得叫買家去買新椅，「你想我啱啱買仲保養期一千蚊」，透露椅子新買過萬，功能完好皮革也沒問題，揶揄對方只是1000元都要求多多，「真係嘔血」。他指按摩椅功能無壞、皮又無甩、好新淨，只是沾到少少牆灰，抹一下就能清潔，還可以讓對方拿回屋企試機，沒料到1000元的二手按摩椅都被問有沒有保養期，「阿嬸不如你買新，一千蚊二手都用唔起學乜嘢人用按摩椅，真係嘔血」。

網民指Carousell上問題多多的買家多數很煩，「通常問呢問路都係西客，賣咗畀佢分分鐘好多手尾跟」、「竟然冇叫你送埋上佢度」、「窮就唔好買」、「$1000都仲咁X煩」、「我有位嘅話都想買」。樓主也笑稱可能對方運回家後「一個星期佢玩壞同我退錢」。

有留言溫提「按摩椅真係一買跌九成」，最後還很可能變成放衫之選，「無咩必要都唔好買」。不過，有人看過買家的說法覺得可能是有誤會，以為樓主是做按摩椅維修再轉售，「佢應該唔係好明你唔係做維修按摩椅」。