父母房凌晨吵架聲逾1小時　阿女嬲到一早質問　睹媽臉紅秒懂真相

作為子女，最怕就是父母吵架，不知應幫哪一位。台灣一名女兒就陷入類似的兩難，指凌晨4時聽到爸媽房間傳出聲音，持續1個多小時，因而「被吵到睡不着」。去到早上她向父母大起問罪之師，詢問他們半夜為何事爭執，但母親一頭霧水，堅稱沒有吵架。女兒再望一望父親，「轉頭看着我媽臉上潮紅，再轉頭看著我爸一臉壞笑」，才發現尷尬真相。



樓主被父母的「吵架聲」吵到睡不着，去到早上大起問罪之師，卻尷尬揭發真相。（Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，事發當日凌晨大約4時睡意正濃，赫然被父親說話聲音吵醒，「應該是家裏太過安靜的原因，即便小聲的講話都能聽得到，持續了一個多小時吧，才從窸窸窣窣的說話聲回歸平靜」。樓主直言被吵到睡不着，氣得一大清早吃早餐時和父母理論。

樓主咬了一口吐司，詢問父母「半夜在吵什麼？」，但母親一臉疑惑表示沒有吵架，父親同樣一頭霧水。樓主即指責兩人，「啊！你們半夜四點吵得要死啊？在吵架喔？」，惟這時父母均無回應，樓主稱「轉頭看着我媽臉上潮紅，再轉頭看着我爸一臉壞笑」，才突然明白不應提出這個問題。

樓主形容自己半夜被吵醒，已經很可憐，「還被放閃，我再也不相信我爸媽會吵架了」。（Getty Images）

父親打破沉默，笑稱「我們沒吵啊？打架而已啊」，母親則笑着斥責「閉嘴啦，不要講這個」，樓主大感尷尬，唯有回應「下次小聲點，我聽得到」。父親得勢不饒人，竟開玩笑稱「那要看你媽了」，母親這時一邊打向樓主背部，一邊說：「三八！你們都給我安靜啦！」

樓主笑言自己半夜被吵醒已經很可憐，「還被放閃，現在還被瘋狂揍一頓，絲毫沒給我客氣的……我再也不相信我爸媽會吵架了」。至當晚用膳時，父親再次開玩笑稱：「啊！今天要吵架嗎？」母親則怒指「小孩在，你說什麼啦？」，說罷狠狠瞪向丈夫，轉頭再看着女兒說「還有妳快吃啦！」，順便用力朝樓主腦袋拍了一掌。樓主內心吶喊：「到底關我什麼事啦？混蛋爸媽，要閃，去我看不到的地方啦！」

雖然帖文是去年12月上載，但近日再被「炒熱」，網民留言指「原來爸媽的情趣是吵架」、「從此吵架成了代名詞」、「一個多小時？爸媽好性福」。