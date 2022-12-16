蛇蠍美女一家四口合力殺富貴包養男　綁磚棄屍落河　全家下場出爐

台灣去年爆出「東螺溪水流屍命案」，彰化30歲蛇蠍美人、酒店小姐林姝妤，去年10月被指一家四口合謀殺害51歲張姓富商男友，將其屍體綁磚投河，然後用男友銀行卡領取473萬台幣（約122萬港元）存款。案情指林女和男友交往之初已取得大筆零用錢及名車，但因為感情糾紛及覬覦男友戶口內的巨款而動殺機，家人不但沒阻止，還分工明確合謀殺人。案件周四（15日）宣判，林女強盜殺人罪成判無期徒刑，3名家人分別判監16至17年。



台灣30歲酒店公關林姝妤強盜殺人罪成判無期徒刑。（資料圖片）

案件於去年10月29日被揭發，彰化縣溪湖警方在埔鹽鄉東螺溪發現浮屍，頭腳纏繩被綁上兩塊磚，身上沒有證明文件，死因有可疑。11月2日有網民在社交平台爆料，指張姓朋友包養酒店小姐，以為遇到真愛，但10月中被邀約到彰化設局殺害。

台媒報道，林女原本打扮中性，到台北上班後形象大變，以清純大學生外表成為酒店紅牌。2020件，失婚、從事博奕行業的張男對林女一見鍾情提出包養，交往首天已豪給15萬（約3.9萬港元）「零用錢」，要求她別到酒店上班，更容許林女的前女友同居一室，每個月都會給10萬以上的零用錢。

張男雖為林女及家人買名牌及名車，但被林女一家當搖錢樹，2人後來常因錢銀問題吵架，林女一家擔心他不再包養，而林女則得知張男提款卡密碼，結果動了殺機。警方調查指，林家殺人計劃周詳，去年10月14日，林弟林韋守和林母林劉秀珍從友人、同案被告陳昱惟手中取得安眠藥，一家人挑好東螺溪作犯案棄屍地點，提前將用品放在附近。

林女在10月16日中午12時左右，誘騙張男到老家住處，由林母將滲安眠藥的飲品給他喝，林女開車載他出去。林父等人在車上趁他神智不清，在後座用繩勒死他，林女取走他身上提款卡及現金。當晚林女一家四口載屍到溪邊，綁上共重40公斤的兩塊空心磚投屍入河，之後由涉案陳男潛水到棄屍地點，用石頭壓住張男屍體，以免浮起。不過，屍體於同月29日浮了出來。

案件曝光後，林女一家即受調查，警方發現案發當晚林女曾到台中的便利店領了50萬，之後又到多地再領逾303萬現金，後來亦在其住處搜出現金。全家人共從張男戶口中盜領473萬。

林家去年落網後一直還柙，檢察官指案情嚴重，家人得知林女計劃竟沒阻止，反而冷血合謀殺人，要求重判。法官周四判刑時指，林女一家四口犯罪計劃精密，嚴重損害社會治安，至今未向受害者家屬達成任何賠償及和解，其中林女罪嫌最大，依強盜殺人罪判無期徒刑、褫奪公權力終身。

案件除林女外，林父、林母及林弟都不知道受害人身上有提款卡，故法院判定3人共同殺罪、共同遺棄屍體罪及共同以不正方法由自動付款設備取財罪成，林父林益全被判監17年、林母林劉秀珍及林弟林韋守判監16年，而事件中提供安眠藥及棄屍的陳男幫助殺人罪及共同遺棄屍體罪成，判監6年6個月。

（綜合）