Omakase中伏！$888位食蘿蔔魚蛋、燒雞翼　港女狂呻：當我kai子

「我究竟食咗咩咁貴？」有女網民在社交平台抱怨，早前到尖沙嘴一間日式居酒屋享用串燒Omakase（廚師發辦），惟上菜後發現全部食材都並非上等之物，如燒秋刀魚、雞翼、蘿蔔、魚蛋等，質素更無水準可言，埋單兩位卻要逾2,000元，令她相當無奈，直言「伏中之伏」。



有女網民在社交平台抱怨，早前到尖沙嘴一間日式居酒屋享用串燒Omakase（廚師發辦），惟上菜後發現全部食材都並非上等之物。（FB「飲食黑店大全 」圖片）

女網民在facebook群組「飲食黑店大全 」發帖，指日前與友人到尖沙嘴日式居酒屋慶祝生日，並點選了每位價值888元的串燒Omakase。不過食物逐一上菜後令她大跌眼鏡，氣憤鬧爆「完全無水準之餘，食材全部唔係上等食材，伏中之伏，埋單$2,028/兩位」，並兩度無奈表示「我究竟食咗啲乜？」。

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從她上傳照片可見，全套餐共12道菜，包括燒秋刀魚、日式蘿蔔魚蛋、燒雞翼、白子、沾滿疑似咖喱汁的白果、燒不知名貝類、烚蛋釀冬菇、燒五花腩、蜆、炸枝竹、蠔及紅豆牛奶布丁配燒菠蘿，她不禁抱怨「$200位都唔值，吃了個教訓」、「佢哋真係當我kai子（傻仔）」。

網民看完樓主分享都直指「好伏」，批評食材低廉，「使唔使1舊（100元）？」、「$200蚊食放題都仲好餸過呢度」、「笑咗，食煙肉？蘿蔔？蛋？」、「食串燒，一半都唔係串燒」。亦有人表示香港的Omakase質素難有保證，「香港食，9成都係搵笨」、「去日本，厨師當你係貴客，在香港，厨師當你係羊牯」。