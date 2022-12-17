無毛猩猩爆肌全裸　下半身被看得一清二楚　網民：這也太壯了吧…

印象中的猩猩都有著厚重的毛髮，不過你看過「無毛猩猩」嗎？英國一所動物園引進了兩隻「無毛猩猩」，身上沒有任何毛髮，全身結實的肌肉讓人一覽無遺，就連下半身也都看得一清二楚，畫面一出網友都驚呼：這也太壯了吧。



位在英國的特懷克羅斯動物園（Twycross Zoo），日前引入了兩隻無毛猩猩，從畫面中可見，無毛猩猩外表和一般常見的猩猩差別極大，幾乎沒有任何毛髮，讓猩猩的身材肌肉全都看得一清二楚，從背面看來完全就像一個「肌肉男」坐在草地上，畫面相當新奇。

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外國Youtube頻道「SloggerVlogger」拍下了這兩隻無毛猩猩父子與一般猩猩之間互動的影片，雖然全身無毛的牠們與其他猩猩看起來非常不一樣，但外表的差異並沒有影響猩猩間的感情，可以看出有毛猩猩仍和牠們打成一片，甚至主動貼背示好。

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根據《BBC》報導，這對無毛猩猩父子名為「Jambo」以及「Mongo」，因患有脫髮症，使牠們從出生後開始慢慢掉毛，變成現在這樣子。而「Mongo」於2016年進行的一次例行性健康檢查後，因無法從麻醉中甦醒而意外死亡。

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許多網友看到影片忍不住驚呼，「看到無毛猩猩才第一次得知牠們這麼壯」、「這是健美選手嗎？」、「好扯，寧願跟獅子關在一起也不敢跟牠們在籠子裡」、「原來肌肉這麼大，好害羞」、「如果牠們認真鍛鍊肌肉一定更可怕」、「其實無毛的猩猩看起來更像人類了」、「看起來好怪，不習慣」、「也太壯了吧」、「可以去參加健美了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】