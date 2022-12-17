寒流│男同事稱怕凍着絲襪返工　這種穿法令旁人嚇呆：仲着黑絲！

近期寒流襲港，不少市民都穿上厚厚的禦寒衣物以免着涼，而有打工仔則分享其在辦公室看見的趣聞。他發文指有日以為男同事穿着黑色長褲，近看才發現他是穿着短褲，短褲內再有條黑色絲襪，因而稱「真係好頂唔順」。問他為什麼這樣穿，對方解釋因為很冷，着絲襪會和暖些。樓主表示「佢呢個衣着風格真係好難令人接受，仲好着唔着黑絲！」。



有打工仔指有日以為男同事穿着黑色長褲，近看才發現他是穿着短褲，短褲內再有條黑色絲襪，因而稱「真係好頂唔順」。（《大債時代》劇照）

該名打工仔在香港討論區以「男同事因為怕凍着絲襪返工」為題發帖，分享有男同事穿絲襪上班的趣事。他指有日回到辦公室，遠看以為男同事穿着黑色褲，近看才發現他是穿着短褲，短褲內再有條黑色絲襪，因而稱「真係好頂唔順」。

樓主其後問該同事為什麼這樣穿着，對方解釋「因為好凍，着住條絲襪無咁凍」。樓主不解，若然真的怕凍，為什麼不直接穿長褲，又表示「佢呢個衣着風格真係好難令人接受，男人老狗點解可以着絲襪！仲好着唔着黑絲！」。

對方解釋「因為好凍，着住條絲襪無咁凍」，樓主則認為若然真的怕凍，為什麼不直接穿上長褲？更表示「佢呢個衣着風格真係好難令人接受」。（示意圖，非當事人，網上圖片）

帖文惹來網民熱烈討論，有人認同樓主並指不能接受男人着黑絲，「我都接受唔到，絲襪又唔會暖好多」、「保暖衣物，唔係絲襪啦」、「着住絲襪再着長褲，唔好被人睇到，咁咪暖囉！」；有人亦以爆笑留言回覆，「想沖奶茶！」、「勇氣可加」、「啲腳毛有無走岀嚟」。

另有人則認為只要在不影響他人前題下其實沒有問題，「唔好歧視人，只要他覺得自己是女人，就去選美」、「時裝的發展是由開放和包容的世界而開始的」、「男人買絲襪自己着犯邊條香港法例？」、「其實唔俾人睇到都OK，睇到就尷尬啲」。