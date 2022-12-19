移民英國出事｜港女寒冬手現怪病　症狀嚴重或截肢　轟醫生2宗罪

【移民英國／須知】寒冷天氣要小心保暖！有移民英國港人於網上發文表示，其手指腫脹起水泡，屈曲時疼痛，使用過多款護膚品都沒有改善，向家庭醫生求醫，惟吃了3星期消炎藥都未見好轉，批評該家庭醫生「冇講實係咩問題」、「又冇對症下藥」，於是發帖求問「凍瘡」治療方法。網民看後強調最重要是好好保暖，也有網民建議轉向其他醫生求醫。

根據本港衞生署，「凍瘡」是身體因冷凝而受的損害，患處會失去知覺及膚色，例如鼻子、耳、面頰、下頷、手指及腳趾，嚴重可引致身體終身受損甚至截肢。



該名移民英國港女於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，指11月中開始手指腫脹，屈曲時疼痛，且手指表面有一撻撻紅及有水泡狀，搽過多款護膚品情況都沒有改善，於是11月底向家庭醫生（GP）求醫。

樓主表示，第一次電話問診時，家庭醫生叫她注意保暖、搽潤膚膏，並開出消炎藥給她服用；至上周約了家庭醫生面診，檢查了手指活動情況，今個星期則抽血檢查，排除是身邊內部問題，惟對方只叫她繼續食消炎藥，「現在已食超過三個星期，沒有好轉」。

樓主指11月中開始手指腫脹，屈曲時疼痛，且手指表面有一撻撻紅及有水泡狀，看醫生吃了消炎藥都沒有改善，（fb群組「英國香港人生活交流區」圖片）

樓主批評家庭醫生「冇講實係咩問題」，「又冇對症下藥」，於是求問其他網民「其實仲可以點做？定係去醫院好？求指教。謝謝」。

帖文引來網民熱議，建議樓主「用姜切片烤熱後貼在患處」，並要注意保暖，「唔注意保暖搽咩都無用。手套，冷帽，厚襪都好有用。如果要洗碗就戴手套，或者用熱水」、「血氣不足平時手凍腳凍特別要小心，外在做好保暖」、「留意凍瘡唔好一下子用熱水浸，會愈浸愈痛。也有網民建議樓主可另一名家庭醫生再檢查，以免誤診。

寒冷天氣下大家要注意保暖。（資料圖片）

衞生署指出，凍瘡有4個常見警告訊號，包括「皮膚蒼白或灰黃」、「皮膚顯得格外僵硬或光滑」、「感覺麻木」、「患者常因患處感覺麻木而不察覺問題，直至有旁人告訴他」，提醒如有凍瘡病徵，應尋求醫護協助，並將患處浸於溫水中，但緊記不要用熱水；如體溫低於攝氏35度，立即作低溫症處理。