不滿同店顧客食榴槤甜品「好臭」　港男發爛渣倒刨冰落地影片瘋傳

西客何其多！有對情侶上周六（17日）光顧1間甜品店時，港男不滿其他顧客進食的榴槤甜品氣味濃烈，下秒竟「發爛渣」將自己所點的刨冰倒在地上，然後與女友人離開。有關甜品店店主將事發時的閉路電視畫面於網上公開，氣憤地指斥該對情侶，「甜ee一向好少嬲，今次真係有少少動真氣」，又說「萬大事有商量，唔使咁嘅」。網民同樣批評，「男人老狗肉酸到，俾人睇到你EQ同冇品」、「有咩事最多向職員反映，到底要幾唔文明先會玩倒嘢落地」。



有對情侶上周六（17日）光顧1間甜品店時，港男不滿其他顧客進食的榴槤甜品氣味濃烈，下秒竟「發爛渣」將自己所點的刨冰倒在地上。（「甜姨姨銅鑼灣分店」Instagram影片截圖）

港男倒刨冰全過程▼▼▼

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「甜姨姨」銅鑼灣分店店主昨日（18日）於Instagram專頁發布該段閉路電視畫面，當時該對情侶坐在靠近牆邊的桌子，港女先揹好手袋，隨後兩人站起身，港男示意女友先離開，下秒港男竟拿起碗，將未吃完的刨冰倒在前方地上，然後用紙巾抹一下手，就拿起背囊離開，坐在前排的3枱顧客似乎未有發現事件，沒有回頭察看，繼續進食甜品。

店主於帖文詳述事件經過，指出事發時間為上周六（17日）下午6時至7時，該對情侶入座後點了1份「lotus冰」，食用期間港男走去打開正門，店員以為港男感到熱，於是打開後門及開冷氣，再關上一半正門。店主說，可能有顧客出入時大開正門，於是她慣性地關上。

沒料到港男突然站起將碗反轉，令所有食材倒在地上，然後向店主說「因為把門數次關上，榴槤很臭令我不滿」，而當時有其他顧客正在吃榴槤甜品。店主不滿港男當時沒要求解釋或對答就直接離開，整件事完全屬缺乏任何溝通。她看畢所有角度的閉路電視畫面後，證實與店員形容的情況吻合。

店主強調，無論發生什麼事，顧客都應該與店方提出，只要合理都會盡量配合，「如果購買後先發覺榴槤味太濃烈實在無法逗留，我們也絕對願意退款或換外賣走，實在不用做這行為，影響他人」。

店主說，若該對情侶看到帖文，想補充或有任何不滿想表達，歡迎直接聯絡，若真有做得不好的地方，她絕對願意道歉。她又讚揚當時當值的2名店員，事後冷靜地默默清潔，沒有影響其他顧客，晚上如常工作。

帖文引起熱議，網民批評「浪費食物會折福的」、「其實甜品總會有榴連，e.g.榴連布丁、榴連班戟，咁唔滿意唔好去食嘛，影衰香港人，無品到一個點」、「點解咁嘅人都有女？條女應該同佢一樣咁西咁無品」，又說「佢哋應該唔會覺得自己好型㗎可」、「2位職員嘅處事手法同這個惡客形成強烈對比！冷靜、專業VS衝動、無品」、「Claim爆佢清潔費用」。

對於有網民關心該對情侶有否「埋單畀錢」，店主回覆稱有，因店舖是採用先付款購買方式。