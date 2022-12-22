超狂交換聖誕禮物！男生用1支槌換890呎單位　自費裝修成溫馨家居

交換禮物「玩到咁大」？台灣有名男生於網上發文分享1件超幸運的事，他早前與1群朋友提早交換聖誕禮物，沒料到他用1支全新的槌竟然換到1間25坪（約890平方呎）的房子，他裝修改造後，房子風格變得超文青又有溫馨感，惹來網民紛紛羨慕。



該名男生表示，由於朋友間有名女生要去英國讀書，所以在1個月前大家提早交換聖誕禮物。（「Dcard討論區」圖片）

該名男生於Dcard討論區以「史上最狂交換禮物 #我抽到房子啦」為題發文表示，由於朋友間有名女生要去英國讀書，所以在1個月前大家提早交換聖誕禮物。他說，當天的主題是用不到卻是全新的禮物，一向不按理出牌的他，準備了1支全新的槌，他笑言「抽到的人差點拿我送的榔頭（槌）打死我」。

沒料到運氣爆棚的他竟然用1支槌換到1間25坪（約890平方呎）的房子，原擁有人是去英國的女生，雖然是中古屋（即經1次以上轉手買賣、興建完工已領取使用執照超過3年以上、有人曾居住過），但採光非常好。

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他接手時，房子內沒有家俬，空空蕩蕩，地板顏色較沉，於是他請師傅裝修，大改造一番，在房子內間間隔，鋪上木地板和在天花板加裝射燈，而水電師傅用了3天就將水電拉好。其後，他去買了批淺色木家俬，認為「白色牆壁配原木家具，簡簡單單就可以幸福滿滿」。

他附上了4張完工圖，淺色系的風格既文青又有溫馨感，他還放置了些植物和擺設，增添大自然氣息和藝術感，他說「客廳旁邊的小角落很適合靜下心看本書」、「開放空間就是舒服」，而全屋成本約60萬新台幣（約15萬港元）。

對於有人問是否代表該女生送了間房子給他，他認為是差不多意思，「她說自己不會用到，可以讓我免費住到她從英國回來」，而回來的時間至少在5年後，他笑言「真希望她在英國找個金龜婿嫁掉算了」。

網民紛紛大表驚訝，「我的交換禮物怎麼不一樣」、「我看了什麼，現在交換禮物已經需要換到房子了嗎？」、「貧窮限制了我們的想像」、「這是什麼有錢人的人生，交換禮物是房子，有缺交換禮物的夥伴嗎？我保證買比鋤頭更值的東西」、「改造完也太溫馨！」、「不是全新房子不符合主題捏」、「你朋友根本計畫通，這樣房子也不會沒人照顧閒置，回來之後還可以延續你的裝潢出租或自住，沒看過那麼聰明的人」。