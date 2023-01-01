天氣凍！妻子憂這東西過期禁開暖爐　人夫：10幾度點剩係用XX保暖

近日氣溫急跌，保暖衣物設備紛紛出關，但就有人夫發文指妻子要求氣溫不跌至個位數都不能使用暖爐。原因竟是妻子2年前在聖誕抽獎中抽中數盒暖包，擔憂現在不用會造成浪費，只准他用暖包保暖。帖文引起熱議，有網民認為身體要緊，不要「為慳而慳」，亦有人認為仍不算寒冷，不需出動暖爐。



人夫大呻妻子要求氣溫跌至個位數才能使用暖爐。（《Good Doctor》劇照）

人夫在香港討論區以「老婆話無個位數都唔好開暖爐」為題發帖，指最近氣溫寒冷，正打算使用早前購買的暖爐，但老婆卻說「呢啲天氣邊使用到暖爐咁誇張」，樓主感到愕然，因為妻子也是怕冷的人，現在卻說他怕冷太誇張。

樓主解釋，原來老婆2年前聖誕節和姊妹交換禮物，抽中數盒暖包，擔憂放置太久會過期，造成浪費，要求他用暖包取暖，還揚言「一日未去到個位數都唔準開暖爐」，用暖包更可節省電費。樓主大感無奈：「得10幾度點樣剩係用咁細個暖包保暖。」

太太稱「一日未去到個位數都唔準開暖爐」，樓主感到無奈。（《權力遊戲》劇照）

不少網民力撐樓主照樣開暖爐，凍病更麻煩，「開啦，濕凍凍親有錢睇醫生都醫唔返」、「叫你老婆自己用暖包啦」、「同佢講體感溫度已經係個位數」、「用得幾多電吖？」；亦有人建議使用暖水袋，「支持暖水袋，安全啲」。

部分網民則此認為現時天氣不算寒冷，不需過於保暖，「睇人哋拍韓劇外面得幾度，班藝人都係用暖包，樓主乜你要用暖爐咁虧」、「事實又真係唔係好凍，暖爐好乾」、「人係恒溫動物，凍一排個人就會暖返，但一開始着太暖，個身體習慣咗，一唔着就會覺得凍」。