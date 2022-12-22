恐怖！疾馳卡車繩索鬆脫　鐵騎士駛近突被套頸扯飛　險遭勒斷頭

運載貨物時理應確保不會對其他道路使用者構成危機！印度近日發生1宗驚悚的交通意外，疾馳中的卡車有1根綁貨用的繩索突然鬆脫，意外纏住了逆線行駛、擦車而過的鐵騎士頸項，鐵騎士被緊勒着扯上半空再重摔倒地。幸運的是，繩索受重大拉力下斷裂，鐵騎士才沒有被絞着脖子拖行，否則可能斷頭喪命。事發一刻剛巧被附近的閉路電視拍下，更被人上傳至網上，不少網民看後大呼「恐怖」。



疾馳中的卡車有1根綁貨用的繩索突然鬆脫，意外纏住了逆線行駛、擦車而過的鐵騎士頸項。（Twitter影片截圖）

綜合印度媒體報道，事發於12月14日上午，地點在印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）杜蒂戈林市（Thoothukudi），男子穆圖（Muthu）正騎着電單車在上班途中，逆線有1輛大卡車迎面駛近，詎料突然「天降繩索」套住了穆圖的頸脖並將他拉至空中，穆圖隨後重摔倒地。

從網上流傳的影片可見，身穿粉紅色上衣的穆圖駕駛電單車前行，1輛運載肥料的卡車則在送線另1條行車線上以反方向疾馳，在經過穆圖的電單車時，卡車上原本綁着麻袋的繩索突然鬆脫，不巧纏繞在穆圖頸上，他被扯向空中再翻身摔在地上。這時由於繩索斷裂，穆圖才沒有被拖行，但他的頭部及上肢最先着地，痛得無法站起來，而卡車上的麻袋則散落到地上。

據當地媒體報道，附近民眾見此情景，將受傷的穆圖送往醫院。幸運的是，穆圖奇蹟地只受了輕傷，目前已經痊癒，而警方就已經針對案件展開調查。

（綜合）