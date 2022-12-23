估下呢串係咩？港女呻外賣串燒中伏　勁似樹枝條狀物竟然係呢樣嘢

「大家估下呢串係咩？」有土瓜灣街坊分享中伏經歷，指光顧區內一間串燒店，食物份量少得可憐，並上載照片展示一串像樹枝般的「豬頸肉」，令人傻眼，質疑「點解咁都可以出畀客？」。



有土瓜灣街坊分享中伏經歷，指光顧區內一間串燒店，食物份量少得可憐，並上載照片展示一串像樹枝般的「豬頸肉」，令人傻眼。（FB「土瓜灣之友」圖片）

該網民在facebook群組「土瓜灣之友」圖文並茂發帖，指昨晚（20日）叫了區內一間串燒店的外賣，結果拆開發現一條類似樹枝的幼長條物件，完全聯想不到是什麼。樓主特意向食店老闆查問，獲回覆稱是豬頸肉串，令他非常錯愕，無奈道「點解咁都可以出畀客」，又指其他食物份量都很少，「百幾蚊好似食咗陣風」。

從上載的單據可見，樓主訂購了1個價值78元的自選串燒，共有5款串燒，當中包括牛舌串、豬頸肉串、羊肉串等，另有一盒60元的蒜蓉金菇花甲，埋單總計145元。

網民看完照片都難以置信，表示「可唔可以post張未食完嘅籤上嚟？呢條已經食完點估呀？」，但樓主一再強調「呢張相係未食架」；亦有人笑言「（呢支）係小辣定餐具」、「竹籤套嚟架，好衛生吖」、「朱古力百力滋」、「可能隻豬條頸有事」；有街坊則表示自己亦試過中伏，「哩支野好脆 我都研究過系乜」、「我都幫襯過兩三次，第一次食都ok，第三次見到呢條嘢，我無再幫襯。