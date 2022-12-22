巴士上客問題起爭執　阿叔擋車頭喊「開車啦」　網民：阻全車放工

收工回家當然愈快愈好，但錯過一班車都只能乖乖等多班。不過網上流傳影片顯示，有中年男子日前在天水圍疑因上客問題與巴士司機爭執，並一度站在車頭阻擋載滿乘客的巴士行駛，大叫「開車啦」挑釁，甚至驚動警方到場處理。男子的行為引起熱議，有網民批評「阻人收工」罪大惡極，亦有人同情他，「有些司機真係好衰，睇住你跑到前面即刻閂門開車」。



從影片可見，一部開往天水圍市中心的296c路線巴士停在路邊，車上載滿乘客。一名將口罩拉至下巴的阿叔站在車前門位置，隔着車門指罵司機。（FB「馬路的事討論區」影片裁圖）

有網民在facebook群組「馬路的事討論區」上傳有關片段，並寫道「天水圍上演巴士大戰，又係上客問題」。從影片可見，一部開往天水圍市中心的296c路線巴士停在路邊，車上載滿乘客。一名將口罩拉至下巴的阿叔站在車前門位置，隔着車門指罵司機，粗口橫飛，其後更走到車頭大聲喊叫「開車啦」。阿叔又轉頭向旁觀路人表示「打電話報警啊，唔該」，並把口罩整理好。

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兩名警員到場後，司機打開車門下車，阿叔即不斷以「X你老X」指罵對方，警員隨即分隔兩人，並要求他收聲，雙方則向警員解釋情況，又一度粗口互罵，隨後再有另一名警員到場處理事件，並將兩人帶到行人路上，影片就在此結束，未有交代後續情況。兩人爭執期間，車上乘客只一直呆等，有的從座位站起來觀看窗外情況，但未見有人下車。

影片引起網上激辯，有網民估計阿叔跑至車前要求上車，但司機拒絕再開門接載，而引起爭執，有人則同情阿叔遭遇，並表示經常遇到「當睇唔到」而開車的司機，「未離開個站跑到埋去敲佢道門，司機擰歪面當睇唔到照開車走到試過」、「好多司機擺明玩嘢、唔等人或見住走，我都試過好幾次！真係好火」。

但亦有網民認為阿叔行為過份，特別是放工時間阻礙其他人回家，「搭車都咁勞氣！都唔知輸左乜！」、「X嚟都返到屋企啦」、「個個趕車，個個都剛關門又開門，咁乘客要坐幾耐先去到目的地？」、「係人等車唔係車等人喎，巴士係公家，唔係你嘅私家車，用公家嘢就唔好咁自私啦，要成車人等你一個人」。