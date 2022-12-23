港媽投訴剪影男童有異物凸出　商場竟然咁處理？　網民爆笑：切咗

解決了？屯門商場柱上一幅剪影畫近日引起網上熱議，因畫中男童的大腿位置有「異物」凸出，有港媽因而投訴稱「小朋友問我褲襠係咩呢，搞到我都唔知點答佢」，惟不少人都批評港媽小事化大，心邪才會想到是陽具。不過事件發酵數天後，有街坊發現柱上剪影畫已被修飾，異物位置疑似用黃色膠貼遮蓋，網民都笑稱「閹咗」，又揶揄「我要投訴，佢冇着褲」。



屯門商場柱上一幅剪影畫近日引起網上熱議，皆因畫中男童的大腿位置有「異物」凸出，有港媽則投訴稱「小朋友問我褲襠係咩呢，搞到我都唔知點答佢」。（fb群組「真.屯門友」圖片）

有家長周一（19日）在facebook群組「屯門友」發帖投訴，在安定邨一個商場扶手梯的柱子上見到一幅剪影畫，相信是一名男童正在做跳躍的動作，而其大腿位置有1個小尖角。該家長表示「啱啱經過畀小朋友問我褲襠中間係咩呢，搞到我都唔知點答佢」，又揚言要找相關部門投訴。

帖文引起網上熱議並轉發至其他FB群組及專頁，許多網民都認為那小尖角其實是短褲的褲腳位置，而非下體，批評該家長「膚淺同心邪先會只想到呢個方向」。家長其後再反駁網民的看法，「估唔到呢度大家都咁open（開放），咁第日真係有人裸跑都唔好報警」，若官方解釋那真的是褲筒，她就變相教壞細路，自己只是想問清楚，又認為只要商場將黑影轉為彩色，就能避免引起誤會。

事件直至昨日（22日）有最新進展，有街坊路過時發現剪影畫已被修改，「小尖角」消失，褲檔位置變成一個與背景相近的黃色菱形物，相信是有人用膠貼遮蓋該部份。（fb群組「真.屯門友」圖片）

事件直至昨日（22日）有最新進展，有街坊路過時發現剪影畫已被修改，「小尖角」消失，褲檔位置變成一個與背景相近的黃色菱形物，相信是有人用膠貼遮蓋小尖角。

對於該港媽成功爭取遮蓋異物，網民紛紛爆笑留言，「咁樣變咗個男仔着住瑜伽褲」、「陰功……切咗」，又繼續揶揄她小小事都投訴，「投訴個小孩無着褲」、「一陣細路經過問點解要遮住，再投訴過」、「佢呢張圖咁樣跨欄法，啲小朋友見到會學啦」。

《香港01》曾就事件向民坊查詢，正等候回覆。