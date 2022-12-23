2023倒數8日！專家驚告1星象暗示社會動盪　同1粒星預告2年前爆疫

離2023年倒數8天，小心迎來！台灣星座專家唐綺陽直言，明年上半年星象「超級動盪」，可能將帶來巨大影響，像是「社會、民心的改變」。



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唐綺陽昨日開直播提醒，老天爺正在用「谷底反彈」這種方式，把各位壓到最低的情況下，讓大家開始去思考過去很順暢的世界，各安其位狀態下，以為稀鬆平常的事情，都會被「壓下來」，因此開始思考很多事。

至於2023年是否有變化？唐綺陽直言，明年上半年一堆星在度過：「上半年星象超級動盪」，明年3～6月間就有土星移位、冥王星移位、木星移位，光是木、土星的移位就喻示著「社會、民心的改變」。

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唐綺陽進一步指出，此時此刻木星已經進入白羊了，明年5月17日會進入金牛；另外，很巨大的土星走進一個星座2年半：「影響很大吧？」上次土星在水瓶時，就帶來了疫情，影響全球2年多，讓各位動彈不得。

唐綺陽透露，土星明年3月7日就會進到雙魚，但2月中就會感受到「土星雙魚」的能量了。此外，冥王星3月23日進入水瓶，6月11日就會再移位，而冥王星是帶動「集體意識」之星，即將進入固定星座，若已經感受到經濟的改變與壓力，那正是「固定能量」要給各位的深刻體會。

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