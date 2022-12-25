怪異魚扣激似人體器官？網民：核突　海鮮專家提醒2類人不宜多吃

不少人在飯宴吃過魚扣，但生的魚扣可能就較少見了。有網民日前發文，表示在街市見到有魚檔正在售賣一條模樣奇特、紅色的東西，由於形狀甚似男性生殖器官，因此引起了網民猜測，甚至有人懷疑是大魚的生殖部位。《香港01》就此訪問了香港海鮮業聯合總會主席李彩華，他表示該東西其實是「魚扣」，亦即魚的胃部，炆炒皆宜，而如此巨型的魚扣多數來自石斑魚。



有街坊在魚檔見到老闆正在售賣一條模樣奇特的魚扣，有網民就認為魚扣形似男性生殖器官，直呼「核突」。（「香港街市魚類海鮮研究社」FB圖片）

該名網民在fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，打趣地稱魚檔「老闆割咗條嘢賣」，又表示「呢個係正常嘢嚟㗎，魚扣啊，唔好諗得咁複雜」，但他最終沒有買下魚扣，而是買了海蝦。從圖片可見，該魚扣呈條狀，比成年人手掌長，約有數指寬，通體鮮紅，表面帶橫向皺摺而滑溜，一端絳紅渾圓，而另一端就呈淡粉色及有皺摺。

帖文引來網民熱議，有網民認為該魚扣模樣怪異，無論顏色及形狀都與飯桌上見到的大相徑庭，「點解咁核突恐怖，好似中輻射咁」、「一啲都唔似魚扣啵」，甚至有人認為形似男性生殖器官，直呼「核突」、「男人最痛」，更有人懷疑是大魚的生殖器官，「我無知唔識係咩嚟，不過睇到真係赤一赤」、「魚鞭，以形補形」。

香港海鮮聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，圖中所見的確是魚扣，亦即魚的胃部，只是如此鮮紅的魚扣較少見，「一般劏出嚟無咁紅，淡色啲、白色啲」。他指出巨型魚扣多來自龍躉、石斑，由於一個魚扣不夠多人分享，有些魚檔可能在宰殺石斑後先把魚扣雪藏，儲夠了2、3個再同時賣出，而生意好的魚檔可以一日賣出數個新鮮魚扣，「一日劏幾條大石斑，一日有幾個唔出奇」。

李彩華又表示魚扣炆炒皆宜，可與鮑魚、雞腳或花膠一同炆至腍身，喜歡爽口的亦可切絲炒。然而，他提醒魚扣膽固醇高，並非所有人都可以大吃特吃，及消化能力欠佳者亦不宜過量。