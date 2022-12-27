唔驚公屋扣分？富蝶邨住戶倒湯渣落街　下層廚房濺污受困擾逾半年

遇上缺德的鄰舍真的很頭痛！大埔富蝶邨有居民半年來飽受天降湯渣困擾，她於網上發文指斥有中層住戶經常從廚房倒湯渣出窗外，致湯水飛濺入其屋，即使向保安投訴，管理處曾貼出通告，情況依然持續，未有達到阻嚇作用，她日前更拍下樓上倒湯渣的影片，畫面十分震撼，惹來網民同情。

根據房委會「屋邨管理扣分制」，如公屋/中轉屋住戶「高空拋擲破壞環境衞生的物件」，會被即時扣7分。如在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。



大埔富蝶邨有居民半年來飽受天降湯渣困擾，她於網上發文指斥有中層住戶經常從廚房倒湯渣出窗外，致湯水飛濺入其屋。（fb群組「大埔富蝶邨居民關注組」圖片）

該名居民於12月5日時曾於facebook群組「大埔富蝶邨居民關注組」發文訴苦，她貼出照片，可見到其窗邊有多處四濺的褐紅色湯水漬。她無奈地指不知是樓上哪戶經常倒湯渣出窗外，她曾向保安投訴，管理處亦曾貼出通告，惟「佢都係照倒」，情況更已持續半年，她樓下幾層住戶同樣遭殃，因此無助地問應如何解決此問題，「如果佢成日都咁樣我哋樓下都唔知點算好」。

她又說，深知所有公屋住戶都是排了很久才獲派單位，她也不想將事件發大，「為咗呢啲嘢扣分好唔抵」，只求樓上住戶不要再倒湯渣。

當時有網民教路，「用電話拍上去看一下邊層還有滴漏，容易猜測再上一層」、「同保安講都冇用，要去屋邨辦事處講」、「你一定要拍片畀主任睇（你見佢倒咗之後，即刻要通知保安去外牆望上去，好似佢哋捉冷氣機滴水咁）」。

上周四（22日）該名居民再於同一群組發文並上載影片，她將手機伸出廚戶窗外，清楚拍到樓上有住戶將湯渣倒下，從天而降的畫面十分震撼。她猜測是15或16樓住戶做出此等事情，直言「呢啲人呢，唔捉佢真係唔得㗎啦，而家嚴重影響到我哋樓下廚房窗都唔敢開」。

有網民留言建議，「伸出啲鏡頭，再望下邊戶有打開窗，你上邊嗰個就冇打開」、「其實大家可以搵物管處幫忙，提供資料，恐怕下次換掉把刀落嚟，絕對不能放過此罔顧公德之人」。該名居民回覆說，已向物管投訴，暫時要待人員去處理。

根據房委會「屋邨管理扣分制」，如公屋/中轉屋住戶「高空拋擲破壞環境衞生的物件」，會被即時扣7分。如在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。