首次約會食雙餸飯　女方借尿遁失蹤　男子揭晚上高級行程斥無禮貌

第一次約會的餐廳選擇非常重要，1名男子今月初在交友平台結識1名女網友，日前更與對方首次約會，中午時間剛好肚餓，女方沒有特別想去的餐廳，樓主便決定到附近食肆吃雙餸飯，未料女方突然「借尿遁」中途離開，留下樓主獨自一人，只好帶走2盒雙餸飯回家，不禁慨嘆「請問雙餸飯真係好失禮咩？」。



1名男子今月初在交友平台結識1名女網友，日前更與對方首次約會，但當他們到雙餸飯餐廳後，女方立即「借尿遁」離開。（《藍海大海傳說》劇照）

樓主在Dcard討論區發文，表示12月初在交友App上結識1名女網友，雙方聊天時很投契，關係愈來愈曖昧。直至近日，樓主終於成功與女方第一次約會，當天約定中午12點碰面，由於未吃早餐，2人便決定先吃午飯，過程中他們一直有說有笑，樓主問女方有否心儀的餐廳，對方表示「冇乜所謂」，樓主便決定到附近的雙餸飯餐廳，打算先「食個quick lunch醫吓肚」，再繼續餘下節目。

不過，女方一到餐廳後便表示想去洗手間，叫樓主邊吃邊等。由於餐廳內沒有廁所，女方需到附近商場，需時較長，樓主先買好2人的午飯，但一等便是半小時，「我以為佢係咪喺入面出咗事，Signal佢又唔應機，打畀佢又唔通」，不久樓主才驚覺女方應該已一早離開，最後他只能打包2盒雙餸飯回家。

由於雙方都未吃早午餐，樓主便帶女方到雙餸飯餐廳「醫吓肚」。（資料圖片）

樓主失落回家，還被大廈保安追問「今日過節都唔出去玩咩？」，讓他有苦難言，頓時不知如何回應。樓主續指，本來他還計劃好整天的行程，晚上預訂了文華東方酒店的自助餐，距料最後得物無所用，晚餐變成女方剩下的飯盒，不禁在帖文慨嘆，「請問雙餸飯真係好失禮咩？價廉物美，又多選擇，都係食個lunch啫，唔啱食咪出聲囉，轉場去食omakase都得㗎，點解要就咁走咗去咁無禮貌喎」。

帖文引來大批網民熱議，不少人則認為問題在於男方，雖然雙餸飯本身「並非失禮」，但作為首次約會的第一頓飯，雙餸飯始終不太合適，「樓主你真係憑實力單身，約人我係完全冇雙餸飯個概念」、「雙餸飯本身冇問題，問題係第一次約喎，普普通通一間餐廳都應該要啦」、「雙餸飯我覺得仲衰過譚仔/M記」、「唔信你揀得雙餸飯，夜晚會同佢食文華buffet囉」、「講真啦，第一次約人出嚟，求其都唔會係雙餸飯」。