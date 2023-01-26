私補學生阿媽想包養我！開價每月呢個數　港男大生：嚇X到我瀨尿

阿姨，我不想努力了！不分男女都有機會被包養，早前就有男生發文分享，稱私補學生的媽媽經常邀請他留下吃晚飯，日前更收到對方短訊，詢問他會否想賺多點錢，提出可以月薪金8萬元包養他。樓主對此事大為震驚，表示自此以後不敢再到學生的家中。帖文惹來網民熱烈回應，有人更笑言要求樓主介紹該名家長給自己認識。



有人認為樓主應該要接受對方提議，「做1年拿拿臨攞去做首期買樓啦」、「我真係會試一個月睇下點先，同埋會設定啲規矩同底線俾佢」。（《向西聞記新春SP：阿姨！我不想努力了！》劇照）

該名男大學生在Dcard討論區以「私補學生個阿媽想包養我」為題發帖，指自己為1名小學生補習接近2年時間，一直與其媽媽沒有太多交集，聊天內容亦只限於學生的學業，惟直至最近數月，每次碰到學生的媽媽，對方均會請他吃東西，間中更獲邀留下吃晚飯，但他均一一婉拒。

不過，樓主後來卻突然收到學生媽媽的短訊，詢問「想唔想搵多啲錢，可以出8萬蚊1個月」，樓主受驚表示「嚇X到我瀨尿」，更無奈指日後還要繼續為其兒子補習，但現在卻完全不敢到學生家中。

帖文惹來網民熱烈討論，紛紛笑言要樓主介紹該名家長給自己認識，「羨慕！」、「唔想接嘅話可唔可以轉介畀我？」、「可摸耳留個阿媽嘅電話畀我？」、「呢啲粗重嘢交畀我」、「一係大家分工合作，你繼續同小學生補習，我就幫伯母補習」。

有男生發文指和私補學生的媽媽本來沒有什麼交流，惟最近她常會邀請他留下吃晚飯，有日更收到對方短訊，詢問會否想賺多點錢，更提出可以月薪8萬作包養。（《婚內情》劇照）

另有人認為樓主應該要接受對方提議，「做1年拿拿臨攞去做首期買樓啦」、「去啦唔好諗」、「我真係會試一個月睇下點先，同埋會設定啲規矩同底線俾佢」、「我反而想問下你，拒絕嘅理由有咩？」、「有錢都唔識執」。

亦有人大開玩笑，認為樓主遇上富婆姨姨，往後都不用努力了，「姨姨我不想努力了，樓主成功上岸」、「阿姨好阿姨妙，阿姨包裡有鈔票，阿姨美阿姨甜，阿姨卡裡都是錢」、「通常聽到都係補習食學生，第一次聽補習可以食人阿媽」、「我只是想教書，你卻想我當繼父」；更有人大膽猜測樓主不願意或許是因為該家長的容貌欠佳，「你咁嘅反應，伯母一定保養得唔係咁好」。

「阿姨，我不想努力了」這句說話其實來自內地，當時網上或是微信不時流傳一些年輕男子與阿姨的對話截圖，大部分都可以簡化成男子說自己覺得工作辛苦、不想努力了。然後阿姨就會立即轉帳一筆款項，並叫男子前往找她，換言之這句說話就是「食軟飯、求包養」的暗號，句子更慢慢演變出更多類似截圖。

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「阿姨，我不想努力了」亦演變出多個版本！▼ ▼ ▼

