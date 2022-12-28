消息：疫苗通行證、限聚令取消　網民卻最關注呢樣措施：仍然嘥氣

【疫苗通行證／社交距離措施】本港新冠肺炎疫情重上約2萬宗水平，不過行政長官李家超將於今午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，《香港01》接獲消息指政府計劃取消疫苗通行證及限聚令、確診者密切接觸者毋須再隔離等，但口罩令會繼續維持。

消息一出惹來網民熱議，質疑「爆到七彩先嚟取消？究竟係咩準則？」，也有大批網民關注口罩令問題。另有打工仔網民憂慮會否取消確診有薪病假，「即係中咗都要返工了…？」。



行政長官李家超將於今午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會。（資料圖片）

行政長官李家超今午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，醫務衞生局長盧寵茂及衞生防護中心總監徐樂堅都會出席。《香港01》接獲消息指，政府計劃取消部份社交距離措施，包括取消疫苗通行證及限聚令、確診者的密切接觸者毋須隔離等，但口罩令及向確診者發出隔離令的措施會繼續維持，明日（12月29日）生效。另外，李家超會公布下月與內地通關事宜。

大批網民關注口罩令何時取消。（資料圖片）

消息一出引起網民熱議，質疑確診宗數回升下放寬社交距離措施及疫苗通行證準則，「這正正是反其道而行！好嘢！」、「三年動態清零已白費」、「快到跟唔到」、「爆到七彩先嚟取消？究竟係咩準則？」、「0針可堂食堂食堂食！」。

也有大批網民關注口罩令何時取消，「一日有口罩，講放寬都仲係嘥氣」、「應該畀人選擇戴同唔戴」、「仲要戴口罩？」、「有口罩令講X咩」。另有打工仔網民憂慮之後會否取消確診有薪病假，「即係中咗都要返工了…？」。