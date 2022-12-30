調查揭後生仔月均使$5萬😱　港男飲食消費多港女咁多！

2022年就快完，有冇計過今年消費使咗幾多錢？雖則話過去再不堪回首，但總係有人會同你埋單計數，除咗老媽子之外，小編同幾個用開HSBC嘅buddy喺呢幾日都收到佢嗰2022年個人年度消費回顧，發現自己個age range，即係28至34歲嘅呢班社會中堅，每人平均月使超過5萬蚊！你無睇錯，係大嗱嗱5萬蚊！5萬蚊！5萬蚊呀！😱😱😱！！！重要事講完三次，就有更重要嘅新數據出現，話說港男喺節日梗係比較肯使錢，而平均飲食消費竟然比港女多40%，所以話搵到個肯同你捱快餐嘅女友係幾咁重要呢！



咁令人震驚嘅數據喺邊度睇返嚟？就係最近小編email收到嘅HSBC 2022年個人年度消費回顧，可以睇到由HSBC嘅大數據分析而來，我哋自己嘅消費習慣，例如使得最多喺邊間餐廳，玩同買得最多係邊間舖等總結。除咗眼都凸埋嘅每月平均消費，仲可以睇得到其他有趣數據例如節日最受歡迎時尚品牌、娛樂、飲食等各大類別嘅排名。

28至34歲年輕用戶平均每月支出逾港幣5萬元

呢個消費回顧話，23至27歲用戶平均每月支出係$27,200，明嘅，嗰陣啱啱U grad做職場新鮮人，飲飲食食去旅行都要啦。至於喺職場碌咗幾年嘅小編，已經屬於28至34歲呢個階層，消費回顧話呢批年輕用戶平均每月支出係$50,600😱，撇除富二、三、四代，扣埋有父幹嗰批，試問有幾多後生仔月入有呢條數呢？小編唔係擔心使唔到呢個數，而係擔心找唔到呢條數🙄，畢竟借錢總要還呀，都要搵到咁多先得㗎🧐。

消費回顧話，28至34歲嘅年輕用戶平均每月支出竟然有成$50,600。

至於35至64歲呢班用戶群每月平均支出，分別係$73,400（35至44歲）、$83,100（45至54歲）同$74,200（55至64歲），即係好似小編老豆咁已經成60歲嘅人，消費力依然強勁，睇嚟收埋唔少私己錢喎。其實唔同年齡層嘅人消費模式當然唔同，例如18至44歲嘅用戶使最多錢喺購物🛍️，正所謂男人愛高達，女人唔明白；女人愛手袋👜，男人分唔開，總之各有各買，於是有介乎39%至48%用喺買買買，開心買，唔開心都買，爽呀！

男士節日平均飲食消費比女士高出40%



呢個消費回顧除咗話畀你知平時啲錢最多用喺邊，仲有啲估你唔到嘅真相，原來港男每逢節日平均飲食消費比港女多成40%，說好的男女平等呢？到底係每逢節日港男突然變身Gentlemen請客，抑或為搏女友歡心拎張卡出嚟埋單呢？又或者一眾港男私底下先喺真正Foodie？就大家心照啦。不過咁，小編利申先，放閃曬命搵到個肯一齊捱嘅好女人，食飯我埋單找數，佢就買定戲飛，其實兩個人最緊要食得開心🥰、玩得開心🥰🥰，邊使計得咁足吖~~

嗱嗱嗱，大家埋嚟睇，數據講明以Shopping嚟講，港女真係贏港男㗎；以節日Shopping嚟講，港女使費平均多過港男10%，請食飯有回報，各位巴打今年收到乜嘢禮物先？

以節日Shopping嚟講港女贏晒，使費平均多過港男10%。

年輕人節日最愛三大品牌、打卡地點



正所謂輸人唔輸陣，過時過節總要買到新衫新袋着靚靚，型男索女就要悉心打扮先出嚟見人，呢個回顧都有提到，年輕人於節日最鐘意嘅三大品牌依次分別係Chanel、Hermès及Louis Vuitton，大時大節拎出嚟見親朋戚友，沖喜下咪好囉。

至於三大打卡勝地分別係Rosewood Hotels（瑰麗酒店）、Disneyland（迪士尼）及Regal Hotels（富豪酒店），不過依家開關可以去旅行，睇嚟好快會換咗世界各地風景名城啦🌎！家下套日劇《First Love 初戀》💑大熱，睇嚟北海道札幌市隨時旺過旺角啦！

最後講到食方面，2022年兩餸飯大熱，甚至有公司聖誕party叫大大盤兩餸飯扮到會。不過有港男喺聖誕節同女仔初次約會就提議去食兩餸飯，結果個女仔扮去廁所一去無回頭，一段關係未曾開始已結束，寂寞聖誕好慘情。兩餸飯打包返歸慢慢食，而年輕人就寧願食chill啲，不過又唔使下下食 Omakase，睇返回顧最受歡迎餐廳頭三位依次係Gyu-kaku Yakiniku（牛角日本燒肉專門店）、Pizza Hut（必勝客）及McDonald's（麥當勞）。

滙豐有為客戶提供2022年個人年度消費回顧。（滙豐提供）

睇完個回顧數據，小編都覺得幾意想不到，睇嚟平時都要多啲留意啲錢使咗喺邊度，其實講開又講，滙豐App「個人預算」功能都幾幫到手，發現比起之前Down過嘅唔同管理支出App方便易用得多，唔使每次用完錢都要自己Mark。可以好簡單咁睇返用咗啲錢喺邊，間唔中仲會收到提示，溫提邊樣使多咗，最怕使大咗失晒預算，小編無父幹，想努力唔想靠姨姨，睇嚟都係要量入為出，咪變月光族。

話埋你知，小編最近留意到滙豐One有「0+0」💁🏻‍♀️「0痛理財＋$0起飛」✈️， 開戶更享高達$2,200獎賞😍，兼有機會贏取東京雙人來回機票😆😆！有興趣撳入條LINK睇下啦~