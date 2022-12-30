「逼爆衫鋼琴老師」辣照瘋傳　韓國才女有望挑戰Pan Piano地位？

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出一張鋼琴女老師的照片，同時也在文中寫下：「最近開始學鋼琴了，老師看起來很兇，怎麼辦？」



然而，貼文及照片也在曝光之後，引發其他網友按讚討論，同時也有眼尖的網友發現，原PO所貼的照片中的女子其實是來自韓國的鋼琴正妹연어장。

點擊放大瀏覽연어장的美照：

+ 32

有網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張鋼琴正妹的照片，透過該網友分享的貼文可以見到，照片中的女子不僅皮膚白皙，且身穿貼身素色上衣搭配牛仔褲、綁著馬尾及脖子上還掛著一條項鍊，而女子的貼身上衣也使她的渾圓曲線頓時嶄露無遺。

對此，貼文也在曝光之後，掀起網友按讚留言，除了有網友表示，這名鋼琴正妹實在太美太火辣之外，同時也有不少網友留言指出，希望自己可以給這樣的老師教鋼琴。

此外，有眼尖的網友發現，原PO所曝光的鋼琴正妹其實是一名來自韓國的YouTube「연어장」，同時也發現，연어장平時除了會在個人YouTube頻道分享影片外，也常在IG分享生活。

【相關圖輯】噴血cosplay鋼琴女網紅Pan Piano露臉全身照曝光 網民：幻象破滅（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 25

【同場加映】美國模特兒投訴TikTok 稱影片被刪是「歧視我太性感」（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 12

延伸閱讀：

【影】3正妹行員助阻詐保民眾血汗錢！警方頒感謝狀 警民合作1個月內攔8起詐騙案

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】