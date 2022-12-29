天價必理痛！藥房抬價一盒必理痛炒貴至$4XX　網民：無良奸商！

【必理痛／Panadol／炒價／天價／藥房】本港及內地疫情持續嚴峻，觸發止痛退燒藥搶購潮，其中必理痛價錢更「愈升愈有」，網上昨晚（12月28日）就瘋傳一張「天價必理痛」圖片，見到有藥房一盒20粒裝必理痛竟開價498元，相當於屈臣氏同款必理痛售價的八倍，相當誇張。網民看後直斥「無良奸商」、「趁火打劫」、「黐咗線」，認為「睇西醫都唔使咁貴啦！」。



本港旺角、深水埗等多區地區藥房及連鎖個人護理店，都出現止痛退燒藥缺貨情況，也有不少藥房抬價，一盒必理痛動輒「炒高」數以倍計，亦有店舖懷疑出售水貨藥。

網絡昨日（12月28日）就瘋傳各區藥房必理痛報價，有荃灣群組貼出藥房以298元出售紅色20粒裝特效必理痛，本已比屈臣氏同款必理痛售價62元高近四倍，詎料原來「高處未算高」，另一個群組貼出有藥房竟以498元出售紅色20粒裝必理痛，比屈臣氏同款必理痛售價貴約八倍。

位於旺角的一間屈臣氏的必理痛亦缺貨，但貨架擺滿一排「痛熱適止痛退熱片」。(洪芷菁攝)

「天價必理痛」引來網民熱議，直斥「無良奸商」、「打劫？」、「特貴必理痛」、「趁火打劫」、「黐咗線」、「發國難財」，感嘆「好多人食咗頭唔痛，但心痛」、「自己一個人真係寧可燒2日吧了」。也有人認為看醫生比買必理痛更化算，「睇西醫都唔使咁貴啦！」、「今日我配定十日藥都係300蚊港紙」。