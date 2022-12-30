生食馬友魚！馬友做刺生市民大讚味道似拖羅　食安問題引網民激辯

冬天是馬友魚當造季節，魚肥油脂多非常美味。有網民分享用野生海馬友做刺身，形容味道「超正」吃起來像拖羅（吞拿魚腩）一樣。帖文引起熱議，有網民認為新鮮上水的魚「不嬲都可以刺身，食咗好多年」，惟不少人認為將馬友魚做刺身吃有食安風險，「醫院已經好多人」。香港海鮮聯合總會主席李彩華指，過去都見過有人用馬友做刺身，馬友魚夠大條的話肥美油脂佳，但坦言「我就未試過」。《香港01》正就食用馬友魚刺身向食安中心查詢。



有市民用海馬友做刺身吃，大讚味道像拖羅。（fb群組「香港街市魚類研究社」圖片）

新鮮海魚就能做刺身食用？有網民在facebook群組「香港街市魚類研究社」發文，指有朋友帶來8斤重的海馬友，「點名整個刺身，超正」。照片所見，他將原條馬友魚分件後起皮，切成一片片刺身，看起來很肥美，佐以芥末醬油食用，形容味道像拖羅（吞拿魚腩）一樣。

樓主接着指，該魚在艇家上水時已經放血，朋友叫到想做刺身吃，便抱住試一試心態，「刀工差係應該的，無嘥魚皮拎來火鍋」。

不少網民對味道感好奇，笑稱樓主起皮方法有誤，「師傅刀工好似差咗啲」、「犀利，咁起皮冇左半斤肉」。帖文亦引起食安辯論，一部份網民批評用馬友魚做刺身而未經煮熟，可能有細菌或寄生蟲問題，而且上水後放到冰枱，再有人買回去劏，「咁長時間，又冇放血，應該一定有腥味」、「用冰鮮馬友做刺身，香港真的第一次見，不敢恭維」。

留言續指即使上水即吃也有風險，「勇者無懼」、「怕你去唔切睇急症」、「其實所有嘢都可以生食，只要加『刺身』兩字就得」、「醫院已經好多人」、「不要增加公立醫院嘅急症室負擔」。

另一派網民則認為市民在香港釣回來的魚，「不嬲都可以刺身，食咗好多年」，認為生食總有風險，「日本人食雞都係生食、馬又係生食，大驚小怪」，關鍵是「馬友即時上水，刺身可以，左轉右轉，再交收就免了」、「真係唔知可以做刺身！下次釣上來就刺身」。

香港海鮮聯合總會主席李彩華回應《香港01》指，如何食魚屬個人口味，馬友魚只要夠大條，肥美油質夠，做刺身「可能幾好味」，過去的確見過有人做作刺身，但坦言「我就未試過」。

據食安中心資料，海魚及淡水魚均可能帶有多種寄生蟲、生吃魚類存有微生物風險。由於刺身食物沒有經過烹煮，若處理不當容易引致食物中毒，屬高風險食物，如食肆店舖要製作該類食物，須向食衞署申請有關的批准。運送過程中，所有生吃食物或原材料應冷藏於獨立、清潔及衞生的環境，以免受到交叉污染，而市面上製作刺身用的魚類要冷藏於攝氏零下20度或以下7天或攝氏零下35度約20小時，殺死魚類中的寄生蟲。

（facebook群組「香港街市魚類研究社」）