旺角170呎套房放租$6300　破爛工廈風引網民熱議：以為KK園區出租

香港租金高昂，搵到啱心水的租盤殊不容易。有業主近日在網上放租1間旺角套房，介紹該大廈地段非常便利，3分鐘行到旺角地鐵站、5分鐘到旺角東站，170呎1房1廳有獨立廚廁，月租6300元。不過，套房走「工廈風」裝修引起熱議，放眼四周最起眼的是一張碌架床，網民直指激似「收埋肉參嘅屋」、「我以為KK園區出租」、「租嚟拍多次《正義迴廊》？」，直斥單位形同「爛屋」。



有房東放租旺角的套房，170呎月租6300元。（fb群組「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

有業主在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」放租1個旺角套房，「$6300直接業主免佣」，大廈位於通菜街，低層170呎1房1廳，另有獨立廚房及廁所，大廈設有街閘、電梯、保安及閉路電視，原租金$6800，現時只需$6300。

她指上手租客已住10年之久，套房正進行翻新及清理垃圾，強調大廈位置便利，3分鐘能步行到旺角地鐵站、5分鐘能行到新世紀廣場及旺角東站，「附近餐廳眾多，商店林立，購物方便」，「二按一上」，意即兩個月租作按金，一個月租金作上期，「一個月租免問」。

雖然地點便利，而且空間看起來闊落，但套房裝潢行「工廈風」引來網民熱嘲熱諷，單位內有不少黑色類似發霉的污漬，整個廳內只有1張碌架床、雪櫃、椅子、2個籃子和2部電視，牆身有些甩漆及裂痕。網民批評「爛屋$6300？」、「爛殘到咁，3000都嫌高價」、「見到張碌架床就知有啲歷史」、「我最鍾意個廚房，令人好想出街食飯」、「後現代波稀米亞風、唔錯、你有啲潛質」。

部分網民更無限聯想，形容「好似大陸白粉竇，躲避公安追捕嗰啲」、「租嚟拍多次《正義迴廊》？」、「我以為KK園區出租」、「好似嗰啲收埋肉參嘅屋」。由於房東已明言上手已租住10年，而且地點也確實便利，但應翻新好、清潔好再拍照，現時看照片太趕客，「反正咁嘅樣都租唔出，急乜」、「建議翻新完再出post」。有留言更指房東曾經在其他業主放租的單位下留言，「笑人哋間房，原來自己都係爛劏房業主」。

（facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」）