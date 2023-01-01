旺角尼馬？碰瓷片瘋傳！男子衝馬路撞車瘋狂轉圈　司機反應更爆笑

【旺角尼馬／碰瓷黨】旺角出現疑似爆笑碰瓷黨！本港社交網絡元旦日（1月1日）晚上瘋傳1段行車記錄儀（車CAM）影片，見到旺角亞皆老街近洗衣街交界有男子突然衝出馬路，再撞向1輛私家車車頭後滑落地，司機驚魂未定，驚見男子突然在車前位置「滾地葫蘆」式不斷轉圈，擋着私家車去路。最終事件擾攘約2分鐘、男子功架十足地在路面轉了足77個圈後，有路經現場的救護員到場了解，男子隨即站起來在救護員伴隨下「上返行人路」離開，私家車則繼續開行。

影片引來網民熱議，笑言男子是「旺角尼馬」、「食過夜粥」、「上歡樂滿東華表演籌款啦」。也有網民錯重點，形容「車（內）個兩個啲反應先好笑」、「嗌到猛鬼街咁」。



旺角出現疑似爆笑碰瓷黨。（影片截圖）

該段「車CAM」影片長2分35秒，拍攝時間顯示是元旦日（1月1日）凌晨2時03分。從影片見到，私家車從旺角洗衣街轉往亞皆老街向九龍城行駛，前方突然有男子衝出，並直接衝向私家車車頭，然後用力跳起撞向車頭，當場發出「嘭」聲巨響，嚇得車內司機及乘客尖叫，其中女子尖叫：「啊啊啊啊啊！佢做乜嘢啊？你呢個人，你做咩走埋嚟！啊啊啊啊啊？」

車上人驚魂未定之際，倒地男子突然做出極詭異舉動，竟然順着車頭滑落，垂下雙手有氣沒力般在私家車前方位置「滾地葫蘆」，於兩條行車線不斷轉圈，只見他上半身像無力，但雙眼卻很有力，不斷碌地打圈。

司機趁機嘗試開車，但男人繼續在車前位置滾動擋着去路，令司機及女乘客無奈，「嘩，呢條友仔啊」、「佢仲轉緊啊…」、「唔好郁唔好郁」，車內人只好停車等候，「打999，佢仲喺度郁」、「唔知咩事喎，係咪玩嘢啊？」、「係咪飲醉酒？」。其間對面線有救護車駛經，留意到相關情況。

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1分多鐘後，男人順時針打了67個圈，並轉了6個大圈，然後倒在車前，但不一會又開始反方向轉了10個圈轉到路中間近鐵欄處。這時救護員趕到查看情況，男子隨即站起來，在救護員伴隨下走向行人路方向，隨即消失在鏡頭前。私家車終能順利開走，女乘客仍相當不滿地表示「佢玩嘢啊嘛，黐線架，係咁喺度碌，離晒大譜架」。

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暫未知「撞車男」後續如何，但網民看過影片都指很爆笑，形容忍不住跟着數男子轉了多少圈，「一路數一路跟住笑」，又指其動作等閒人做不來，直指他是「旺角尼馬」，而尼馬（Neymar）是巴西球員，以「插水」（假裝受傷）聞名。不少網民形容轉圈男功架十足，「食過夜粥」、「下腿強而有力，受過專人訓練」、「應該上歡樂滿東華表演籌款啦」、「大哥，睇完表演點都要畀返一百幾拾先過意得去呀…」、「明教教主？乾坤大娜移？」、「街舞冠軍」、「佢轉到我都有少少暈」。

網民看過影片都爆笑，形容是「旺角尼馬」。

也有網民「錯重點」，關注車內人士反應，「反而車嗰兩個啲反應先好笑」、「嗌到猛鬼街咁」。