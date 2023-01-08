萬千星輝頒獎典禮2022｜視帝、視后獎座原來咁值錢！足金製可買樓

【萬千星輝頒獎典禮2022／無綫電視TVB／獎座】無綫電視（TVB）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2022》，將於今晚（1月8日）舉行，視帝（最佳男主角）、視后（最佳女主角）、最佳男女配角這些殊榮競爭激烈，原來贏家除了得到名聲，隨時「賺到笑」！事關視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪42倍，隨時足以繳付買樓首期。



「最佳男主角」10強名單▼▼▼

「最佳女主角」10強名單▼▼▼

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於周日（1月8日）舉行，新一屆視帝、視后、最佳男女配角花落誰家仍待揭曉，但TVB已率先公布「甜頭」，指出今屆得獎獎座由「福滿臨珠寶」贊助，是「999.9千足純金獎座」，總值港幣83萬元。

TVB公布今屆得獎獎座由「福滿臨珠寶」贊助，是「999.9千足純金獎座」，總值港幣83萬元。（電視畫面截圖）

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83萬元是什麼概念？以統計處最新公布港人2022年第3季就業收入中位數持2萬元計算，總額相當於一般港人工作近42個月、3.5年收入，相當誇張。

另外，如以首置買樓可做最高九成按揭計算，83萬元已可支付樓價830萬元或以下單位首期，成為業主。以中原地產網頁數據為例，有超過2.3萬個樓盤單位符合830萬以下條件，不少都鄰近港鐵站交通便利，是筍盤之選。

以上獎座數據價值只供參考。