萬千星輝2022｜陳山聰奪視帝、江美儀封視后！足金獎座原來咁值錢
撰文：布萊恩
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【萬千星輝頒獎典禮2022／無綫電視TVB／獎座】無綫電視（TVB）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚（1月8日）舉行，視帝（最佳男主角）、視后（最佳女主角）分別由陳山聰及江美儀奪得。原來贏家除了得到名聲，隨時「賺到笑」！事關視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪42倍，隨時足以繳付買樓首期。
《萬千星輝頒獎典禮2022》公布江美儀憑《下流上車族》首度封視后，陳山聰則憑《金宵大廈2》首度成為視帝，2人在上台獲頒足金獎座。TVB早前公布今屆得獎獎座由「福滿臨珠寶」贊助，是「999.9千足純金獎座」，總值港幣83萬元。
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83萬元是什麼概念？以統計處最新公布港人2022年第3季就業收入中位數持2萬元計算，總額相當於一般港人工作近42個月、3.5年收入，相當誇張。
另外，如以首置買樓可做最高九成按揭計算，83萬元已可支付樓價830萬元或以下單位首期，成為業主。以中原地產網頁數據為例，有超過2.3萬個樓盤單位符合830萬以下條件，不少都鄰近港鐵站交通便利，是筍盤之選。
以上獎座數據價值只供參考。
「最佳男主角」10強名單▼▼▼
「最佳女主角」10強名單▼▼▼
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《萬千星輝頒獎典禮2022》視后、視帝的足金獎座價值多少錢？
《萬千星輝頒獎典禮2022》視后、視帝獲得的足金獎座是「999.9千足純金獎座」，總值港幣83萬元，相等於一般打工仔平均月薪…
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》公布視后、視帝是誰？
TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》江美儀憑《下流上車族》首度奪「最佳女主角」（視后），陳山聰則憑《金宵大廈2》首度成為「最佳男主角」（視帝），獎座詳情請按...