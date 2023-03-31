聞父母患癌取消旅行　女友初稱陪伴後繼續出遊　港男：睇清佢咩人

家人相繼患重病難免會影響心情，有港男早前發文表示，由於父母相繼確診患癌，便打算取消與女朋友原定的旅遊計劃，女友原本稱會陪伴他度過難關，不料數天後又改口說將會繼續去旅行。樓主對女友大感失望，更稱「睇清楚佢係咩人」。網民對事件持兩極態度，有人認為樓主自私，自己父母患癌卻不許女友有娛樂，何況照顧病患需長期作戰，應該她有喘息空間；惟亦有人認為樓主女友沒有盡責任陪伴，只顧獨自享樂是不該。



有男生發文指父母相繼確診患癌，便跟女友說要取消原本去旅遊的計劃，對方原稱會陪着自己渡過難關，不料之後卻改口說幾天後會去旅行。（GettyImages）

該名男生在Dcard討論區以「我父母有Cancer女朋友揼低我去旅行」為題發帖，指原本計劃與女友去旅行，但不幸的是父母其後相繼確診患上癌症。為了多花時間陪伴家人，樓主向女友提出取消旅行，而對方亦稱會陪他度過難關，未料數天後，女友卻改稱會繼續行程，讓他非常不滿，並直言「真係好唔開心，覺得睇清楚佢係咩人」。

帖文引來大批網民討論，部分網民表明支持女方，並批評樓主非常自私，「咁都要有自己生活嘅」、「你父母患癌另一半就唔可以出去娛樂，講到尾你覺得人哋自私其實最自私嗰個咪你」、「去旅行就叫揼低，會唔會太自我中心」、「又唔係去成世，加上唔係佢父母」、「咁係咪只要你父母一日未好返佢都唔洗去旅行？」、「旅行又唔係唔返嚟，做人唔該唔好咁自私」、「同人哋連婚都未結，做乜要綁住人哋」、「唔去係情，去係理」。

網民都批評樓主自私，自己父母患癌居然不許女友去旅行，「去旅行就叫揼低，會唔會太自我中心」、「你父母患癌另一半就唔可以出去娛樂，講到尾你覺得人哋自私其實最自私嗰個咪你」。（《原諒他77次》劇照）

不過，亦有網民則認為女方不對，不解為何在男友面對雙親患癌的境況，仍堅持去旅行，「父母剛確診患癌，正常嚟講身為佢嘅仔女一定會好難接受，邊度嚟嘅心情去旅行？呢啲時刻唔係最應該陪喺男朋友身邊安慰咗佢先，第日再去旅行都唔遲？」、「前一句話會陪住樓主，下一句就話要去旅行，樓主會以為女朋友肯陪自己呢段時間留喺屋企人身邊，個落差衝擊真係好大」。

有網民則建議樓主與女友應好好溝通，並稱各有各道理，只是雙方的想法不同，「成件事大家都無錯，互相體諒，一齊好好咁共度難關」、「大家都有自己嘅諗法同計劃，未必每個行動都中對方期望嘅咁樣樣」、「女友去旅行，你留低陪家人，無矛盾」。