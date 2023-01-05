西客買二手古箏考8級　要求賣家$2000減到呢個數　網民：祝佢失敗

上網作二手買賣最緊要有禮。有網民大呻在二手買賣平台Carousell遇到「麻煩友」，她轉售一個敦煌古箏作價2000元，未料對方一開頭就出價500元，解釋自己是用來考8級，希望網民成人之美。網民耐心勸對方物色其他價位合適的古箏，結果被對方揶揄並惡言相向，大呻買家講價失敗「發爛渣」。有人直言燉煌牌是古箏界名牌，事主的開價合理，又爆笑稱應祝賀對方「祝佢8級失敗」。



有網民在二手買賣平台賣敦煌古箏，未料被人瘋狂壓價。（Carousell圖片）

樓主在facebook群組「Carousell乞衣+西客關注組」發文，指近日在平台上遇到麻煩友，「唔肯減價就發脾氣」，對方「一開波由$2000壓到$500」。買家開頭講價時好聲好氣，但樓主一提出不議價後，對方「就發爛渣，算點、無聊」、「有本事咪搵個啱預算賣家買囉」，不明對方為何要糾纏。

從她上傳的對話截圖可見，買家一開口就問可否500元，請求說「誠心要」，解釋是「考試用，8級試」。樓主即溫提對方如果拿去考試，可以買靚箏，「我這個箏配唔上你」，惟對方未有放棄問：「最平幾多？」

樓主重申不設議價，稱市面上正牌古箏也沒那麼便宜，她不急放，建議買家試找其他二手箏。買家連忙打個「下」字不願接受，反揶揄樓主有在平台上賣衛生巾，「你市價賣M巾𠻹」、「你嗰包鑲金？」，樓主無奈道「關你咩事！你要買就買，唔買就唔（好）搞事」，批評對方「買唔起發脾四」。另一點令她不滿，是平台上有其他適合其出價水平的古箏，「佢唔揀，佢嚟壓價」。講價事小，她更不滿對方講價失敗「就發爛渣」、「好無品」。

據網上資料，「敦煌古箏 雙鶴朝陽 696D」在香港的全新售價約為4600元。有網民指，「燉煌牌係古箏界名牌，一般都要4000起跳，樓主賣半價已經好合理」，她過去試過賣二手，一樣開價2000元，有買家識貨由元朗開車入荃灣交收，見有誠意才減了500元，「出$500蚊就想買嗰啲真係乞衣，仲話用嚟考級？唔知價把口又賤又冇錢學乜人學琴」。

有網民大讚樓主回應有禮，「如果個仆X咁同我講，我會叫佢畀佢地址我，之後寄塊M巾畀佢過新年」、「祝佢8級失敗」、「祝佢考多6次合格到丫嘛」、「考8級減到500，咁考演奏級係咪要送埋畀佢」、「佢自己要考8級關人X事」。不過有網民質疑，考試一定會用自己最熟練的古箏上陣，不會重新買一部來用，質疑對方是「收買佬」。

（fb群組「Carousell乞衣+西客關注組」）